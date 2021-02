Cumpleaños en el tren

El tren partió justamente a las 7 de la tarde, atrás quedada el bullicio de la estación de Posadas, con los típicos personajes autóctonos, como todo andén de tren.

La mujer miró alrededor suyo, en el vagón que viajaba solo dos personas estaban, ella y un hombre sentado dos asientos más adelante. El zarandear del tren cada vez corría en aumento y las luces de la ciudad iban desapareciendo lentamente.

-Buenas tardes, saludó él, con un acento que no era lugareño.

-Buenas tardes, respondió ella que sonó ininteligible.

-Creo que seremos compañero de viaje por un buen tiempo, dijo el hombre, me llamo Horacio Quiroga y vivo en San Ignacio. Estoy viajado a la capital, no puedo hacerlo por el barco, no puede navegar por la crecida del río.

-Mucho gusto, soy Ana María Palacio y ejerzo de maestra en la escuela de frontera N° 145. Voy a Buenos Aires a visitar a mis padres, dijo ella, con una leve sonrisa, con un aire muy sensual.

La dama se dio cuenta que el hombre la miró intensamente, observándola con mucho disimulo, el traje que vestía muy elegante, por cierto, le daba un aspecto de hombre intelectual y enigmático, sus dientes blancos resaltaban entre sus bigotes y la tupida barba algo descuidada.

-Perdone mi atrevimiento señora, pero hoy es mi cumpleaños, 31 de diciembre, justo fin de año, y quisiera brindar con usted este importante acontecimiento, es una costumbre y sería muy triste no poder hacerlo en esta ocasión.

Ella quedó sorprendida por el insólito ofrecimiento, al momento que el hombre le acercó una copa que tenía en una mano, en la otra, una botella de sidra.

Así, con el trascurrir de las horas, entre charlas amenas y risas entrecortadas, las copas chocaban una y otra vez sonriendo entretenidos.

-Sabe Ana María, no pensé pasar un cumpleaños tan divertido, hace años que levanto mi copa solo, en el monte. Jamás me imaginé este momento, me parece tan irreal y espectacular.

-La vida es así, a veces nos sorprende, fíjese Horacio que estamos aquí en este vagón como perdidos en el mundo. Yo también tengo mi historia, quizás le cuente, pero creo que no vale la pena, cada uno tiene historias pasadas que nunca podrán desprenderse, historias que nunca nos abandonará.

-Sí, tiene razón, creo que tendríamos que brindar por nuestras historias, ésta es una noche mágica que solo se repite una vez en la vida.

-Cuando lo vi, me pregunté ¿Qué haría un hombre solo en este tren? -Me imaginé un montón de cosas.

Con sorpresa, Horacio le contestó:

-Soy de todo un poco, artesano, escritor, juez de paz, a veces agricultor de yerba mate, usted sabe, me tengo que ganar la vida de todas formas, encontré en San Ignacio mi lugar en el mundo y el peñón del Teyú Cuaré es el sitio más fantástico que encontré para vivir y …morir.

La luna se filtraba por las ventanas del vagón, levantaron las copas por última vez, Horacio tomó la mano de Ana María que dormía plácidamente…

Inédito. El autor publicó los libros: Villa Sarita, La batalla de Mbororé, El tesoro de Sarandí, y Cancionero de la música misionera, entre otros.