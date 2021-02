Llana antes de la lectura

De bruces, el mentón apoyado en las manos abiertas, los codos hincados en el colchón, Ilana contempla el cuerpo de Murilo. Contempla su cuerpo desnudo con la misma devoción y encantamiento con que admira las reproducciones de Van Eyck, Rembrandt, Velásquez o Cézanne.

No, ésta no es una expresión exagerada: lo mira con fervor casi místico, aniquilada por el calor animal que su piel irradia en la sombra y por la fragancia atenuada que permanece todavía en el aire, después del amor. Lo mira con la atención tan concentrada que puede ver el tiempo rebasando por sus poros, huyendo de sus brazos y piernas, infiltrándose lentamente en los dobleces blandos del material sedoso de las sábanas. La entristece no tener aptitud para la pintura. Congelaría el tono rosado de esa carne, antes de que la corrupción de los días la marcase con arrugas, manchas y flaccidez; congelaría el amarillo oscuro de sus cabellos, el desorden de las sábanas, las prendas de ropa tiradas por la alfombra, y, más que todo, la sensualidad impregnada en las paredes, reproducida en el espejo de la cómoda, suspendida en la penumbra enrojecida del cuarto, antes que todo no pasase de ser una sombra en la memoria.

Lo mira con devoción apasionada, tiene voluntad de ver su interior, saber con qué sueña, sorprender el movimiento incansable de las infinitas moléculas, de los trémulos átomos, recorre sin prisa la geografía intima del hombre adormecido. El mirar es más fuerte que la caricia porque toca al ser, piensa y sonríe. Verlo así, flojo y desnudo, es una prolongación de su existencia más plena, de su propio placer. Una continuidad del orgasmo, a explayarse todavía en minúsculas ondas sobre el cuerpo. Contracciones súbitas y ásperas al comienzo; mansas y reincidentes, avanzada la noche. Murilo ronca, Ilana vela su sueño. El jamás conocerá la plenitud del éxtasis y sus graduaciones más sutiles. Para el hombre, el amor será siempre una tentativa, una piedra de Sísifo. En el ápice, el placer rodará por la ladera de la montaña. Derrotado buscará refugio en el sueño. Para la mujer, el amor es siempre un resultado el pasaje de un estado a otro, un trasbordamiento, una explosión de los sentidos.

¿Qué habrá visto en él, piensa, que la arrebató de tal forma? ¿Cómo no percibió la aproximación de la sombra, quién creó alrededor de sí un círculo de luz y movimiento? Siempre huyó de los hombres pesimistas, cínicos y depresivos. Ilana, la extrovertida, amante de los días soleados y de las noches luminosas, apasionarse por su opuesto. La mirada de Murilo la había conquistado. Una mirada paradojal, la de él, ingenua y audaz, turbia y cristalina. Una mirada ambigua, que sin volverla objeto, o exactamente porque la volvía, la excitó desde el primer instante, a pesar de la fuerte resistencia que sintió. ¿O porque la aguda mirada de Murilo al desviarse de la suya, deslizaba cuello abajo, enredándose en los senos, como si los acariciase, y proseguía rumbo al sexo, directo, sin pudor, crispado de deseo, tenso, una caricia tan real como un abrazo o un beso?

Conoció a Murilo en una fiesta.

Llegó a rechazar la invitación de las alumnas, estaba cansada, pretendía levantarse temprano a la mañana siguiente.

Además de las clases diarias que desempeñaba en la Facultad de Letras, el doctorado la absorbía completamente.

-¡Qué cosa, Ilana, es la tercera vez que rechazas una invitación...! -reclamó Isaura.

Era sincera su queja. Después de pensar un poco, resolvió aceptar, bajo una condición.

-A medianoche, alguien me lleva para casa. -Ya sé por qué... -dijo Pedro, divertido.

-Sí, querida, a medianoche el encanto se rompe y la cenicienta se convierte en gata gris- se anticipó.

Había un pequeño grupo de alumnos con los cuales conseguía mantener, a pesar de la diferencia de edad, que al final no era tanta, una convivencia alegre y productiva, fuera del aula de clase. Se destacaban en la Universidad: leían, discutían arte y política, asumían posiciones atrevidas. Los demás parecían atascados en la propia mediocridad. Y lo que era peor: se complacían en eso. Era doloroso hablarles de literatura, proponerles la aventura de leer al mundo y así mismos, y chocar con la apatía ruda, la mala voluntad y la resistencia declarada. Si no fuera por la media docena de quijotes, Ilana ya habría abandonado el magisterio.

En el departamento extremadamente lleno, no encontró lugar donde sentarse.

-Haga el favor- dijo alguien cediendo el espacio en el sofá. El tipo de hombre desagradable: ropa arruinada, cabello desgreñado, barba mal recortada, anteojos gruesos, hombros abatidos. En una sola palabra, relajado. El caminó hasta la ventana y ella descubrió otro motivo de descuido: arrastraba los pies, como un viejo reumático.

Al momento, el departamento se vació, ya sobraban bancos y espacio en los sillones, pero el hombre continuaba inclinado en la ventana, fumando.

-Disculpa, Ilana, no pude hablar contigo antes- dijo Tanira, sentándose a su lado.

-Bonita fiesta- comentó. -¿Te gustó realmente?

-Me encantó.

-¡Murilo!- lo llamó Tanira.

El hombre en la ventana no se movió.

-Ese tipo es complicado- dijo ella.

-¿Quién es? - preguntó Ilana.

-Murilo de Assís, escritor, amigo de Antonio. Me parece que el nombre es seudónimo...

-¿Escritor?

-Ah, ha publicado un librito de cuentos, no es gran cosa, no...

-Celina estaba en lo cierto- dijo Murilo y se dio vueltas teatralmente en dirección a las mujeres.

-¿Segura de qué?- preguntó Ilana, disfrazando la irritación, odiaba las citas.

-”Que el hombre no sea más que podredumbre en suspenso”- respondió y la encaró.

-¡Ay! ¡qué horror!,- exclamó Tanira y se levantó. -No dejes que ese tipo te envenene- continuó antes de desaparecer por la puerta de la cocina.

Ilana besa a Murilo en el rostro, levanta, recoge la sábana aplastándola a los pies de la cama y la extiende sobre el cuerpo de él. Levanta las ropas esparcidas por el cuarto, las dobla y las coloca sobre la mesa de luz, levanta el cenicero y los vasos de vino de la mesita de la sala, los coloca en la pileta de la cocina y entra al baño para darse una ducha.

-La mirada, él diría después, al acompañarla a la casa, es más fuerte que la caricia porque toca al ser.

Ella juzgó a la frase pedante, polémica retórica para impresionarla. No respondió.

Delante del departamento, Murilo se despidió con un tímido apretón de manos y se fue. Ilana permaneció perpleja, un poco decepcionada con la frialdad de él. Ni siquiera tomar la última cerveza, un cafecito...

Continuaron encontrándose, él iba a esperarla a la salida de la Universidad, un día con una novela francesa como regalo, otro, con un ramo de claveles.

-Usted no existe- ella exclamaba.

Seis meses después, para espanto de las amigas, a quienes siempre decía no aceptar jamás uniones estables, Ilana y Murilo instalaron un departamento.

Después del baño, se encierra en la biblioteca.

Enciende el CD, va a la ventana. La prolongada agonía del solo de saxo llena la noche. Sumergida en densa bruma, la ciudad respira, discos luminosos se deshacen allá abajo, en todas las direcciones. Precisa leer los nuevos cuentos de Murilo, recuerda. Hace días que él espera un comentario. Detesta su estilo descarnado, el exceso de suposiciones. Que las historias sean sombrías y trágicas no la sorprende, al final la literatura parece alimentarse de la negatividad, del mal. Lo que la inquieta es la reincidencia en el tema de la traición y de la identidad perdida.

¿Tal vez no esté ahí la explicación de sus celos enfermizos? Una referencia cualquiera que ella haga al pasado, una sonrisa gentil a otro hombre, una mirada sin la menor significación, desencadenan tempestades violentas, agresiones verbales, desapariciones.

Días después, él retorna, la mirada suplicante, el rostro mortificado. Incapaz de resistir, lo perdona, recoge al pequeño animal herido, finge creer en sus promesas de que las desconfianzas cesarán. ¿Tiene miedo de ser traicionado o proyecta en mí sus propias fantasías, a su propia inconstancia? Ilana recoge el original de libro de Murilo del escritorio, se dobla en el almohadón y comienza a leer.

De la colección Cuentos de Autores de la Región Guaraní publicado por El Territorio. Kiefer es de la localidad de Tres de Mayo, estado de Río Grande del Sur.