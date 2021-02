Carta al amigo

La tarde está empapada, apelmazada como un trapo sucio. Llueve sobre el monte, sobre el mundo entero, y en el aire gris de la habitación donde el hombre escribe, amagan con corporizarse los malos recuerdos.

Él sigue atento el dibujo de las palabras de tinta que absorbe el papel, pero de tanto en tanto levanta la cabeza y mira a través de las ventanas. Los vidrios chorreados, el infinito gotear de los árboles y el invisible Paraná que corre entre la bruma, le dan la medida de su soledad. Todo está allí, y sin embargo siente esa realidad como algo remoto, como si cada cosa ya no estuviera delante de sus ojos y evocara ese paisaje saturado de agua desde un lugar lejano.

Escribe a un amigo, como lo hace desde tiempo atrás con obsesiva recurrencia, y aunque en la carta detalla minucias de su vida cotidiana en esta tierra, su memoria, tal vez por los efluvios que la humedad desprende de los cueros taxidermizados, de los muebles de rústica madera del monte y de las herramientas con las que convive, se empeña en reflotar escenas de horrores conyugales, voces de hijos perdidos, angustias que se agolpan contra esas paredes como animales encerrados.

La pluma corre sobre el papel blanco, abriéndose paso entre los trastos de su evocación. El hombre levanta la mirada y ve una gota deslizarse por el cristal. Baja los ojos y la pluma escribe: “me siento como un punto en la inmensidad del paisaje lluvioso”. La tinta se seca, la gota en el cristal se precipita y al mismo tiempo, como otra larga línea fría, un hilo de dolor arranca de su pene y sigue el recorrido de la uretra en un itinerario lleno de presagios al interior de sus entrañas.

Se acomoda un poco en la silla para que se distienda un poco la pequeña bestia acurrucada entre sus piernas y piensa que aun cuando la empleada y su marido se hayan ido a Santa Ana, y no regresen hasta el día siguiente, su próstata enferma le recordará con cada espasmo de dolor que no está solo, que convive con él y no lo dejará.

El amigo al que escribe es alguien a quien en otro tiempo ansió tener cerca para mostrarle cuánto puede llegar a conocer un lugar quien mira atento las cosas con ojos de otra parte. Ahora, solitario y hambriento de afecto, aquel amigo es apenas el destinatario de cartas que lo ayudan a sobrevivir.

Las maravillas de Misiones lucen en su recuerdo como una descolorida colección de mariposas.

Entre una y otra frase muerde la punta de la lapicera y medita en si no será mejor marcharse de allí cuanto antes. Ausentarse para siempre de esta realidad que se desvanece con la escasa claridad de la tarde. Irse lejos, para que la distancia reavive el deseo de volver a transitar las cosas que ahora le resultan absolutamente indiferentes.

Permanece sentado, en tanto las sombras borran los contornos de lo que está afuera y adentro de la habitación.

Entonces siente que lo penetra el frío y piensa en una sopa que sobró del mediodía. Habrá que calentarla, pero antes se acurruca y escribe otra frase en la que cree compendiar su vida: “solo como un gato estoy”.

Luego se levanta y va hasta la cocina. Pone sobre la hornalla la olla tiznada y regresa a terminar la carta.

Enmarcada en la ventana apenas sobrevive de la tarde un resto lóbrego de claridad contra el que recortan sus bultos el bananal y las palmeras.

Se sienta otra vez, un poco de costado para que el dolor no lo muerda de lleno. Moja la lapicera. Se inclina sobre el papel y en el momento de volver a escribir imagina la tierra embebida, las raíces sorbiendo el agua que no termina de caer. Oye un rato la lluvia. Las plantas se preparan para renacer, pero él se siente ajeno a cuanto ocurre afuera.

Observa que lo gana una agradable indiferencia. Un suave deslizarse hacia la nada. Vuelve a mojar la pluma y sin pudores anticipa al amigo su deseo de emprender -y vacila un instante porque no halla cómo definirlo- “el fantástico viaje”.

Ya no ve lo que escribe. Tras los vidrios se derrama la lluvia inmutable. Todo lo que le queda por hacer es prender la lámpara, arrimarse al fuego con el plato de sopa y conseguir, con suerte, que la radio le traiga como desde otra vida alguna melodía que lo reconforte.

Concluye la carta. Se para y al erguirse siente no ya un hilo de dolor sino un alambre helado que le estrangula los testículos. Deja la lapicera, mete la mano bajo el cinturón y se oprime detrás del escroto con los dedos hasta que le llega un pequeño alivio. Después saca la mano, se huele los dedos y en la oscuridad donde apenas se vislumbra la hoja de papel, firma al pie:

Horacio Quiroga

Del libro “Pobres, ausentes y recienvenidos” (Editorial Universitaria/ 1995) Capaccio es licenciado en Comunicación Social y docente de la Unam.

Publicó varios libros.