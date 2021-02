Fantasmas en las plazas

Me desperté muy temprano sintiendo una extraña sensación. En realidad lo que sentía era “como una cosa” (así se sabe decir), que me impulsaba a tener actitudes extrañas.

Analizando “la cosa”, me di cuenta de que en realidad, vaya a saber por qué designio de lo irracional, me había invadido un ansia compulsiva de pagar mis cuentas.

Por eso, aunque parezca mentira, salí a la calle mucho antes de que aclare. En realidad lo increíble no es el hecho de salir a la calle tan temprano, sino el deseo obsesivo de pagar mis cuentas, actitud totalmente insólita en mí.

En esos menesteres, tuve que transitar por la Plaza San Martín, caminando en diagonal hacia Junín y Entre Ríos, cuando una tromba o remolino, mejor dicho dos trombas o remolinos, avanzaron hacia mí y, en segundos, me envolvieron en una nube de tierra… Dos nubes de tierra para ser más preciso.

Frené la marcha de golpe, cuando sentí voces que con mucho entusiasmo me decían:

- “Señor, somos nosotros. No se asuste. Lo vimos pasar hace un rato pero no lo reconocimos por lo rejuvenecido que está, pero ahora que vuelve nos dijimos: No lo dejemos pasar. Hay que saludarlo. Por ahí nos cuenta un cuento o nos hace el verso”.

Cuando se disipó el polvo, se perfilaron las siluetas de don Alfredo Lugo y doña Clementina Silva, encargados de la limpieza de la plaza. Las escobas en sus manos aún estaban recalentadas por la velocidad con que las usan estos operarios amigos.

Tanto recalientan las escobas en sus manos que mis amigos placeros usan guantes de amianto para protegerse de las quemaduras. Que los palos de escoba saben quemar fuerte en estas circunstancias.

Disipada la sorpresa y vuelto mi corazón a su ritmo normal después del susto, nos dimos las manos a modo de cordial saludo. Manos ocupadas las mías ya que llevaba varios recibos de cuentas pagadas y, en las manos de ellos, las escobas aún calientes.

- ¿Y…? -les dije.

- ¿Y qué? -me respondieron…

- Y… el matecito don Alfredo, o usted doña Clementina. ¿O acaso no ven que voy entumecido por el frío que aprieta a estas horas?

- No don, no es así la cosa, nosotros no tomamos mate en horas de trabajo, le damos duro a la escoba, así como lo ve. ¿Qué le parece la plaza? ¿La encuentra limpia?

De verdad que la plaza relucía, y eso que la niebla no terminaba de disiparse. ¡Qué buen trabajo el de mis amigos! ¡Qué orgullo verlos trabajar así!

Como aún tenía muchas cuentas que pagar, me despedí de ellos, con la sorpresa de que no me dejaron marchar.

- No amigo. No se puede ir así, sin contarnos un cuento o por lo menos sin que nos haga el verso… -me dijo doña Clementina-. Es por lo único que suspenderíamos el trabajo por un rato.

- “A ningún sordo le tocaron pito”, -les dije poniendo cara de cuentero- “Pero tendrán que acompañarme hacia aquel sector de la plaza” -señalando la esquina que da hacia el Canal de Televisión Provincial.

Allí detuvimos la marcha debajo de un frondoso árbol con fuertes y largas ramas que se entrecruzan entre sí a unos cuatro metros de altura:

- ¿Ven esa rama, la que tiene forma de medialuna? Pues de ella fue que, hace algunos años, se colgó el poeta y cantautor misionero Prefacio Cultural Giménez, por el amor frustrado de Margarita Fuentebuena, hermosa y fragante joven veinteañera venida de la Capital Federal.

El joven poeta, desesperado, firmó un pacto con el diablo vendiéndole su alma a cambio del amor de la niña.

Amor que no se dio por circunstancias ajenas a él y ajenas al diablo, por lo que, en este lugar, decidió saldar su deuda poniendo fin a la cosa colgándose de esta rama, muy de madrugada, antes de que salga el sol.

Por eso, en las madrugadas de niebla, antes de que aclare, se saben escuchar en este lugar, entre la fronda, algunas endechas doloridas que, quienes las han escuchado, afirman que son los versos del poeta maldito…

La historia que me pedían, ya estaba materializada. Don Alfredo y doña Clementina estaban pálidos y en sus manos se percibía un leve temblor.

Ante su interés por un cuento, yo había reaccionado con una historia absolutamente real.

Creí oportuno despedirme. Nos dimos las manos y cuando ya arrancaba la marcha, don Alfredo me detuvo y con voz casi susurrante, tratando de demostrar tranquilidad, me dijo:

- Señor. Usted que conoce tanta gente, ¿no tiene a nadie en la Municipalidad que nos pueda cambiar de plaza? Estaba pensando que en la 9 de Julio podríamos estar mejor que aquí...

- Claro que sí, amigo. Delo por seguro. Hasta la 9 de Julio no paran…

Y me fui caminando lento, mascullando alguna idea y disfrutando por anticipado del julepe que les daré a mis amigos Clementina y Alfredo cuando, ya instalados ellos en la Plaza 9 de Julio, les cuente, casi como al pasar, que allí funcionó el cementerio de Posadas por mucho tiempo y que los casos de fantasmas y aparecidos en ese lugar son mucho más patéticos y espeluznantes y que, sobre todo, se manifiestan siempre antes del amanecer.

Del libro: El cuarto ombligo. Larraburu es autor además de El Monje negro, En los pagos de oro verde, Sobre duendes, mitos y leyendas, entre otros