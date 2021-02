Llegamos tarde

Cuando el teléfono suena a deshora, a medianoche, seguro que buenas noticias no trae.

Hola. Si. Cuándo. ¿Cómo? Pero si estaba…Bueno. Claro. Iremos.

El tío se había muerto. De un infarto, le dicen. Vuelve a acostarse sabiendo que tendrán que viajar muy temprano. Llegar a tiempo para el velorio, acompañarlo al cementerio.

Es que ese tío los había criado, cuando su padre se fue. Le pasaba una mensualidad a su madre, les costeó los estudios…Gracias a su ayuda hoy es un profesional con título y buen pasar económico.

Al amanecer, luego de un café caliente, con su mujer ya están en camino. Barbijos y un mate disimulado para las dos horas.

Ni bien salen de la ciudad, los detienen. A dónde van. Muéstreme el permiso. ¡Se olvidó de bajar en el celular! Claro, ahora hay que tener autorización hasta para ir al baño! Lo activa. Espera. A un compañero de trabajo dos horas le demoró. A un costado de la ruta, manda un mensaje a los familiares. ¿Y si mientras tomamos un…? ¡Ah, no! Si nos ven, nos multan. Una hora. Nada. Celular mudo. Prueba nuevamente con las fuerzas de seguridad. Les muestra la noticia en su celu, vamos a un velorio. Dónde. A un pueblo cercano. Vamos a llegar tarde.

El uniformado consulta. Menos mal, los dejan pasar.

Vieja, prepará el mate. Poco tránsito. Acelera. ¡Cuidado! ¿Qué pasa ahora? Larga fila de autos antes de llegar al próximo pueblo. ¡Ufa! ¿Habrá habido un accidente? Parece que no, la cola se mueve, aunque muuuuy lentamente.

Otra vez, a dónde va. El permiso. Menos mal que se activó. Vamos a un velorio. Cuántas personas. ¿Acaso no ve que somos dos? En el velorio, aclara el uniformado. No se permite más que…¡Cómo voy a saberlo! Somos parientes directos. Lo mira fijamente. El agente –muy joven- baja la vista. Los dejan pasar.

El matecito caliente lo reconforta. Pone algo de música. Pero apaga. Están de duelo. Frena de golpe. Un tamanduá cruza sin apuro la ruta. Pobres animales desorientados. Hace dos días atropellaron a un gato tirica. Como circulan pocos vehículos, se animan a pasar de un lado a otro. Dicen que en el parque Nacional Iguazú, han visto a más de un yaguareté, paseando por los senderos.

¿A qué hora es el entierro? No dijeron, pero vamos bien. Iban bien. En el peaje, otra demora. Esta vez más prolongada. Imposible saber qué sucede. Ya es casi mediodía. Ni un chipero a la vista. El desayuno fue magro. Haberlo previsto, traía unos sándwiches, dice su esposa.

Cuando superan el tercer obstáculo, menos mal, a la vera del asfalto un muchachito vende mandarinas. El chico está sin barbijo. Ni debe saber.

Frutas recién arrancadas, frescas. Dame dos docenas. Continúan. Ya están cerca.

A la entrada del pueblo ¡otro control! Le piden la constancia de que no tienen Covid. ¡Quéee! Y si no, deben someterse a un isopado. Son cinco mil pesos. Estamos todos locos. ¡Vamos a un velorio! ¡Se murió el tío! ¿Quién? ¡Ah! Pobre, si, era muy querido por todos, buena persona. Por esta vez, pasen…

Van directamente a la casa. Aun se acostumbra a despedir al muerto en su domicilio. Pero ya no hay nadie. Una vecina les aclara: se fueron hace una hora. El campo santo queda a 5 km. Tal vez todavía…

Avanzan a toda, levantando polvo. ¿Cuánto hace que no llueve? Y…agosto es así. Menos mal que…Fijate, vuelven varios autos, creo que llegamos tarde. No importa, seguimos. Al menos le rezamos un padrenuestro, no se me ocurrió traer algunas flores. Aunque con este calor, se iban a marchitar…

Sin embargo, fijate que ningún auto es de alguien conocido. Raro.

Los cipreses ya se veían. El portón estaba abierto.

Llegan a tiempo. Al cementerio. Ambos toman un puñado de tierra y lo arrojan sobre el féretro. Son apenas cinco. Ellos dos y los tres hijos. No les autorizaron más. Fin.

Desaparecido

¿Y lo sigue buscando?

Sí…

¡Pero cómo no se da cuenta!

Ya le dijimos que no insista, que…

¡Hay que ser cabeza dura!

Es que no entiende, no escucha, no mira.

Se le va el tiempo, la vida, en esa postura.

Es que confiaba tanto en él.

Todas confiábamos, quién iba a imaginar…

Pobre, me da pena…

¿A quién lo busca? ¿A su marido?

No. Al FUTURO.

Inédito. La autora ha publicado más de treinta libros de cuentos, poemas, novelas, teatro y antologías compartidas