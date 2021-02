Domingo sangriento

En el campo, es frecuente que los domingos se visiten o se junten familiares que viven alejados y así pasen juntos el día entero. Aprovechan para conversar, ponerse al día y enterarse de las novedades de los parientes, y de paso ¡comerse un rico asadito en familia! Si no son los parientes, también se suele aprovechar ese día para encuentros con amigos o vecinos de otras chacras. Generalmente, a eso de las nueve o diez de la mañana ya empiezan a llegar al lugar del encuentro. Los hombres conversan entre mate y mate, las mujeres preparan pan casero, algunas ensaladas y riquísimos postres, como budines o pastelitos. Los niños son los que más se divierten, juegan a las escondidas, se trepan a los árboles, andan a caballo o se ponen a domar terneros u ovejas. Todo es muy lindo y pintoresco, siempre y cuando no ocurran o se den dos circunstancias muy peligrosas que pueden arruinar ese lindo día, a veces… hasta convertirlo en tragedia. Esas dos cosas muy peligrosas en la gente de campo (y en la de cualquier lado) son: los resentimientos y el alcohol. Estas dos cosas juntas son siempre peligrosas. Recuérdenlo. Los resentimientos son sentimientos muy feos, porque mezclan odios, maldiciones y venganzas contra alguna persona o a veces contra una familia entera. Y el resentimiento se torna mucho más peligroso cuando se lo oculta y disimula, porque esa cosa va creciendo dentro de la persona, haciéndose cada vez más grande, hasta que un día explota de una manera terrible. Puede ocurrir entre dos hombres que se llevaban muy bien o incluso fueran amigos, pero de un día para otro, uno de ellos empieza a odiar al otro, por cualquier motivo. Puede que sea porque el odiado conquistó a la chica de la que el resentido estaba enamorado en secreto; o puede ser porque al otro le va bien en la vida y en su trabajo y eso despierta envidia y odio. Cuando comienza un resentimiento, después cualquier cosita continúa agrandándolo. Cuando el resentido oculta y disimula el resentimiento, todo se torna peor, porque el otro, el odiado, la mayoría de las veces no alcanza a advertir que lo están odiando y maldiciendo, entonces le confía y le cuenta al resentido todas sus cosas ¡y eso es como si le estuvieran dando de beber veneno al resentido! El odiado no se da cuenta, porque el resentido lo disimula muy bien, y tampoco se anima a decírselo de buena manera y como amigo, sino que deja que siga creciendo esa cosa, haciendo aumentar el odio y los deseos de… venganza. Bueno, todas estas cosas pueden ocurrir —como ya dije— en una persona hacia otra o hacia una familia entera. También, siempre ocurre que, si un hombre tiene resentimientos contra una determinada familia, lo cuente en su casa o que se pase todo el día despotricando contra aquella familia, y por supuesto, la mujer y los hijos escuchan ¡y también comienzan a tener resentimientos! Es terrible. Pero hay una cosa más terrible todavía ¡y es que dos familias enteras se odien y lo disimulen! Eso es peligrosísimo. Cuando esas dos familias se juntan, no se animan a hablar civilizadamente del problema que pueda existir entre ellos, ¿y qué hacen? Se dicen indirectas o se hacen chistes maliciosos o cosas por el estilo. Por ejemplo, una frase indirecta:

—¿Eh? A la pucha… tus hijos parece que nunca vieron una torta —dice uno de los hombres por los hijos del otro, que se están devorando una torta de cumpleaños, y está queriendo decirle, en realidad, que son unos salvajes y muertos de hambre. O si no, un comentario malicioso puede ser:

—Ayer me pareció ver a tu esposa o a una mujer muy parecida a ella, que iba en el sulky con el viudo Paredes… jeje. No te preocupes, me habrá parecido nomás… —pero con eso ya le clavó en el corazón la espina venenosa de la desconfianza. Pero aun así, en general todos estos resentimientos pueden controlarse bastante bien, y casi nunca pasan de ser chistes, cargadas o indirectas maliciosas. El problema y el peligro comienzan cuando entra en escena el alcohol, cuando uno o ambos empiezan a tomar vino; y si son dos familias ¡ni les cuento! Se imaginan dos familias que comparten un domingo, que empieza todo en forma tranquila y amigable por la mañana, pero poco a poco, ginebra va, coñac viene, un fernet por aquí, un licorcito por allá, y a la hora del almuerzo ya están bastante tomados. Luego, con el vino de la comida se completa la borrachera ¡y ahí sí, agarrate Catalina! Pero si creían que éste podría ser el cuadro más peligroso, se equivocaron. Hay otro mucho peor, y es ¡cuando se juntan varias familias que se odian! Y ahí sí empiecen a imaginar en qué van a llevar —al final de la tarde— tantos cadáveres. Padres, esposas e hijos todos bebidos ¡o completamente borrachos! ¡Es una bomba de tiempo! Así las cosas, para que ocurra la tragedia sólo es cuestión de esperar. En este caso, la tragedia suele desatarse en horas de la siesta o la tarde. ¿Por qué? Porque después del almuerzo es cuando una persona normalmente debería ir a dormir la siesta y descansar, para después levantarse fresquito como una lechuga, con el ánimo sereno y ganas de conversar. Pero en este caso, ya están casi todos muy tomados, y aun así, siguen dándole al vino. Generalmente están sentados bajo una arboleda o en la galería de la casa, con una mezcla de cansancio, sueño, bronca y ni una pizca de paciencia para nada. Los resentimientos escondidos o disimulados no tardan en aflorar. Empiezan con cargadas o chistes maliciosos, luego vienen los reclamos o reproches y terminan con los insultos y agresiones verbales. Este cuadro se completa cuando cada uno desenvaina su facón o el bufoso, ¡y se armó el batifondo! Muchos se preguntarán ¿y por qué no ocurre lo mismo en las ciudades o pueblos? ¿Será que todos se quieren, son todos buenos y no tienen una pizca de resentimiento? No. El motivo es otro. En las ciudades o pueblos, luego del almuerzo, cuando justo ya deberían comenzar con los chistes maliciosos, reclamos, reproches o insultos, la visita opta por retirarse a su casa a dormir una linda siesta, o porque decidieron ir al cine, al parque, al circo o a visitar a otros parientes para tomar el té. Se toman un colectivo, un taxi o el tren y se mandan a mudar. Entonces el resentimiento queda totalmente aplacado y hasta es olvidado. No hay pelea. En el campo, sin embargo, no hay adónde ir; además hay que considerar que, en casi todos los casos, los concurrentes deben transitar —a caballo o en sulky— grandes distancias para llegar al lugar del encuentro, entonces aprovechan el día entero y se quedan hasta la entrada del sol. Esto era importante explicarlo, para que se pueda comprender por qué las peleas campestres entre familias ocurren los domingos y no cualquier otro día de la semana.

Yo conozco muchas de esas peleas; ojo, no porque haya estado allí, pero como tenía parientes en el campo, siempre me enteraba de cada pelea que ocurría cada tanto. Podría escribir un libro, con fechas, lugares y nombres de cada una de esas peleas e incluso con la cantidad de muertos de cada domingo, pero sería aburrido y monótono. Sería puros tiros, puñaladas y chicotazos y un montón de cadáveres. Sólo les contaré una de las que más me impresionó, porque fue muy terrible y de consecuencias increíbles. Sucedió más o menos a mediados de los años cuarenta. Por supuesto, yo todavía no había nacido, y recuerdo que esa historia siempre la contaba el tío Luis, el papá de mi primo Sergio. Ocurrió en el Paraje Pindó, en la chacra de un tal Rivarola. Fue un domingo de noviembre. Un día muy soleado y caluroso. Era un asado para muchas personas. Entre los invitados estaban: Isidro Duarte de Laguna Pato, cuya esposa era hermana de Rivarola; don Onofrio Aguilar, de Tatané, compadre de Rivarola y la otra familia invitada era la de Tiburcio Soto, un agricultor de Rincón del Zorro que no tenía parentesco con ninguno de los demás. Según las malas lenguas, después de que ocurrió la tragedia se supo que no fue una reunión de amigos, ni tampoco fue casual que se juntaran todas esas familias. Fue algo planificado. Fue una trampa. Rivarola, un hombre de unos cincuenta años, le tenía mucho resentimiento a Soto, por varias cosas que a lo largo de los años se fueron acumulando. La primera fue que, en varias carreras cuadreras, el caballito de Soto le ganó al de Rivarola, y éste perdió bastante dinero en esas apuestas. En otra oportunidad, en un partido de truco, Rivarola y Duarte perdieron contra Soto y un cuñado de éste. La apuesta fue por dos vaquillonas. Por si fuera poco, Soto era un muy buen guitarrista y cantor, y en todas partes lo alababan. Pero a Rivarola lo que más le dolía y le despertaba una furiosa envidia, era que el gobierno estaba por entregarle a Soto unas hermosas y muy fértiles tierras fiscales. Eran tres parcelas que aquél deseaba desde hacía muchísimo tiempo. Como siempre solía ocurrir, cada vez que Rivarola se reunía con los Duarte y los Aguilar, se ponían a hablar pestes de Tiburcio Soto, y por supuesto, ellos también empezaron a tomar partido contra este agricultor; es decir, también empezaron a tenerle mucho resentimiento. Rivarola era un tipo muy ladino, cobarde y traicionero. Ese resentimiento había sido disimulado bastante bien durante todo ese tiempo. Apenas si algunas veces le lanzó indirectas o bromas malintencionadas a Soto. Pero nunca se animó a enfrentarlo, ni a decirle cuánto lo odiaba. Vivía pensando en que algún día se vengaría de todas las humillaciones que había tenido que soportar. Tiburcio Soto era un hombre simple y honesto. Tendría unos treinta y cinco años. Poseía una linda chacra y muchos animalitos. Tenía esposa y tres hijos. Su fama de valiente y de no achicarse ante nadie también era muy conocida. Tuvo algunos enfrentamientos, de los que salió airoso. Era leal y nadie le conocía agachadas. Soto sospechaba que no le caía muy bien a Rivarola, pero nunca le dio mucha importancia a eso, y no dejó de llamarle la atención cuando ese martes de noviembre se apareció por su chacra, diciendo que pasaba a saludarlo, y de paso, a invitarlo a un asado para el domingo siguiente. Rivarola le contó que iban a bautizar a una de sus nietitas, así que aprovecharían para hacer una fiesta con varios invitados. También le confesó que tenía ganas de que, de una vez por todas, las cosas entre ellos se aclararan, y qué mejor que celebrarlo con un asado con las familias. Soto aceptó la invitación. Y llegó el domingo. A eso de las diez de la mañana ya estaban casi todos. En total había más de veinte personas, cada uno con sus hijos y algunos hasta con sus nietos. Casi a las once, llegó Tiburcio Soto con su mujer y sus tres hijos. El mayor, de quince años, el segundo de doce, y el más chico, Crispín, de sólo cinco. Rivarola tenía tres hijos grandes, uno de treinta y los otros dos de veintipico. Duarte tenía dos hijos varones, mayores de veinte y dos chicas. Aguilar sólo tenía tres hijas mujeres. Esto es importante saberlo, porque a la hora del enfrentamiento, sólo pelean los hombres, y como puede verse, el trío Rivarola, Duarte y Aguilar sumaba ocho hombres contra el solitario Tiburcio Soto, ya que su hijo mayor apenas tenía quince años. Hacia el mediodía ya habían empezado a comer —como aperitivo— algunos salamines, quesos y empanadas y a tomar vino. Los hombres estaban cerca del foso donde se asaba un chivito y un cordero a la estaca. Hablaban de todo un poco, y cada tanto hacía algún chiste o cargada. Las mujeres, en la cocina preparando las ensaladas y los postres. Los chicos, corriendo de aquí para allá, jugando a las escondidas o trepándose a los árboles. Hasta ahí, todo parecía normal. Como a la una de la tarde, se sentaron a la mesa y se sirvió el almuerzo. Los ánimos ya estaban muy alegres y la charla y las risas habían aumentado de volumen. Rivarola había mandado a traer varias botellas de vinos finos, uno más rico que otro e insistía a todos sus invitados con que probaran éste o aquel. Y nadie decía que no. La cosa fue que entre vaso y vaso, los ánimos se iban caldeando cada vez más. A pesar de que Soto no era de mucho tomar, también estaba igual que los otros, o sea… bastante tomado. Después de las dos de la tarde, se inició la sobremesa y algunos —como dos hijos de Rivarola y don Duarte— ya estaban borrachos. A esa hora se hacían cargadas o chistes malintencionados o se discutía por cualquier cosa. Pero todo, alrededor de Soto. El pobre hombre soportaba todas las agresiones de los chistes, de las cargadas y hasta algunos desafíos. Hasta que finalmente, se desató la tragedia. En menos que canta un gallo, y sin saberse cómo empezó, a Soto ya lo estaban garroteando y dando guachazos los hijos de Rivarola y de Duarte, mientras los restantes lo insultaban. Soto comenzó a defenderse con valentía, y enseguida todos desenfundaron sus facones. La situación se presentaba sangrienta. El hijo mayor de Soto corrió desde la punta de la mesa para ayudar a su padre, y don Aguilar sacó su 38 y le disparó por la espalda con total sangre fría. Ahí Soto enloqueció y comenzó a repartir puntazos a diestra y siniestra. Alcanzó a herir a dos o tres, pero como estaba rodeado, recibía puñaladas de todas partes, y finalmente, una estocada en la espalda, que le alcanzó el corazón, terminó con la pelea. La pobre mujer de Soto gritaba desesperada y llena de dolor, viendo esa masacre. Corrió y abrazó el cuerpo sin vida de su hijo mayor, llorando desconsoladamente. A su lado, abrazándola, su pequeño hijo Crispín lloraba lleno de pavor. Después de varios minutos de llorar y abrazar a su hijo y esposo muertos, la mujer se levantó y de la mano de Crispín comenzó a buscar a su segundo hijo, y una nueva tragedia ahogó su alma: su hijo estaba tirado al lado de una mesa y tenía una puñalada en el cuello. Estaba sin vida. Nunca se supo quién degolló a ese niño, ni tampoco si eso fue un accidente o algo intencional. Jamás se había visto que en una pelea así mataran a un niño de sólo doce años. Cuando vino la policía, declararon que fue una pelea criolla. Igual, algunos de los Rivarola y Duarte fueron al calabozo por un tiempo. Después de unos cinco años, todos ya estaban nuevamente libres. La mujer de Soto se murió de pena a los pocos meses de la tragedia. Crispín quedó huérfano y sin hermanos. Al chico lo llevaron unos tíos a vivir con ellos. Pero nadie se acordó nunca más de este niño huérfano, el único de la familia de Tiburcio Soto… que había sobrevivido a ese terrible domingo sangriento.

El relato es parte del libro Cuentos de terror para Franco Vol.5 publicado por Ediciones de la Paz - Resistencia Chaco