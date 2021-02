Provincias acuerdan líneas para regreso al aula con modalidad dual

sábado 13 de febrero de 2021 | 6:07hs.

Con el 2020 signado por la ausencia de la presencialidad en las escuelas de toda la Argentina, los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país, junto al ministro nacional, Nicolás Trotta, ratificaron ayer el regreso a las aulas en una modalidad que será dual, es decir, que alternará entre la presencialidad y la virtualidad.

Para ello el Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó dos resoluciones. Por un lado, la actualización de los indicadores sanitarios que definen la posibilidad de apertura de escuelas. Y por otro lado, la organización del comienzo del ciclo lectivo que, al menos hasta el cierre del primer trimestre, será bajo una modalidad combinada en casi todo el país.

El CFE se reunió de manera presencial en la Quinta de Olivos y para el cierre del encuentro estuvo presente el presidente Alberto Fernández, quien acompañó las medidas y reafirmó la decisión de volver a las escuelas.

En la provincia de Misiones las clases comenzarán finalmente el martes 9 de marzo, mientras que en Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires los estudiantes arrancarán el próximo miércoles. En tanto, la mayoría de las provincias darán inicio a las clases el lunes 1 de marzo.

“Votamos unas resoluciones más tres anexos donde no está solamente el regreso a la presencialidad desde lo epidemiológico y lo sanitario sino también desde la organización pedagógica”, sostuvo a El Territorio el ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff, al concluir la reunión.

“Los puntos clave son el respeto por el distanciamiento, barbijo, ventilación y de acuerdo a las condiciones de cada establecimiento educativo hasta llegar al 100% de presencialidad en los lugares donde se permita”, resaltó Sedoff y señaló que el protocolo de Misiones estará concluido para el 22 de febrero.

Por otra parte, detalló algunas dudas respecto de la cantidad de estudiantes que pueden estar reunidos en un mismo espacio: “Aclaramos un poco las cuestiones sobre cómo organizar las aulas, en ese sentido queda claro que el punto organizador no es el número mínimo de quince alumnos, sino el distanciamiento y el espacio físico, por lo que está habilitado el trabajo con grupos más grandes mientras se respete 1,50 metros de distanciamiento, los elementos de higiene y la ventilación”.

Y continuó: “Mi idea fue siempre darles a los chicos la posibilidad de ir todo el curso junto y no dividirlos en dos, en un grupo de quince, que es un limitante que no tenía ningún sentido en instituciones que tienen instalaciones más grandes. Si hay un salón de actos, un SUM o algo que permita ese espacio, no tiene sentido no utilizarlo y que vayan todos juntos”.

Modificación de las resoluciones

Durante la reunión del CFE se acordó modificar el semáforo epidemiológico que había sido aprobado en octubre del año pasado y que no permitía avances en torno al regreso a las aulas por sus exigencias. Ahora los indicadores se flexibilizaron en la búsqueda de un regreso masivo a las aulas.

Teniendo en cuenta esto, los gobernadores dejarán de monitorear los contagios de una provincia como un todo. Ahora las autoridades sanitarias de los distritos seguirán la evolución de la pandemia en cada departamento o municipio, incluso en cada pueblo o paraje rural.

El objetivo de la modificación es reducir al máximo la zona geográfica para que, en caso de dispararse los contagios en las grandes ciudades, no repercuta en todo el territorio.

Según detalla la resolución, las provincias que se vean obligadas a retroceder a una fase de aislamiento social preventivo y obligatorio (Aspo) interrumpirán la concurrencia de los chicos a clases, pero las escuelas seguirán abiertas para que tanto directivos como docentes puedan asistir. Sólo si se regresara a una cuarentena estricta como la que se decretó en marzo, Nación podría intervenir en los cierres y las provincias relegarían su autonomía.

Consultado respecto a qué pasará en caso de detectarse un caso positivo en algún establecimiento escolar, Sedoff indicó que el accionar que llevará adelante Misiones quedará definido -además de otras cuestiones- el próximo miércoles, cuando se reúna el Comité Científico y cierre un protocolo para la tierra colorada. Aunque señaló que la provincia adaptará a su realidad los puntos de las resoluciones.

Según se supo, el tiempo que los chicos acudan de manera presencial a las aulas el objetivo será que recuperen los contenidos que no pudieron impartirse en forma remota en 2020. Será el momento de la introducción de los temas, de las explicaciones centrales y las respuestas a las dudas.

Mientras, el período de virtualidad será usado principalmente para que los estudiantes revisen los contenidos y pongan en práctica lo que aprendieron. No se les exigirá a los docentes que den clases sincrónicas vía Zoom o Meet. En el caso de Misiones, se utilizará la Plataforma Guacurarí (ver página 4).

Al finalizar la cita con los demás ministros, Trotta mantuvo una conferencia de prensa junto a Alberto Fernández. “Volver a clases esta vez no tiene las características de un día de marzo cualquiera, es volver a clase llenos de cuidados, preservando la distancia y la cercanía de docentes y alumnos, y priorizando a la salud de los docentes, a quienes debemos ayudar en su vacunación lo antes posible”, afirmó el presidente.

Asimismo anunció la creación de un observatorio para el seguimiento y evaluación del regreso a clases presenciales y dijo que “se reafirmó un esquema de presencialidad, no presencialidad y una combinación de ambos para poder cumplir los 180 días de clases”.

Trotta además indicó que convocó para el próximo jueves a la paritaria nacional docentes para definir cuestiones referidas al salario.



Vigencia de los Ahora Textos y Escolar

El gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, recordó a través de su cuenta oficial de Twitter la vigencia de los programas Ahora Textos y Ahora Escolar desde los primeros días de marzo.

En primera instancia el Ahora Textos entrará en vigencia todos los jueves y viernes de marzo a partir del 11 para la compra de libros, revistas y similares hasta en 6 cuotas sin interés.

Además, el Ahora Escolar estará en vigencia el 4, 5, 11 y 12 de marzo para compra de artículos de librería, uniformes, indumentarias, zapatos y zapatillas hasta en 12 cuotas sin interés con un reintegro del 15% con las tarjetas que emite el Banco Macro.



Vacunación de los docentes

En la reunión quedó también establecido el orden de vacunación de los docentes, que quedó conformado en cinco grupos.

En primer lugar estarán los docentes del nivel inicial y maternal; primer ciclo de primaria (1°, 2° y 3° grado) y educación especial.

El segundo grupo está conformado por el personal de dirección y gestión; supervisión e inspección; apoyo a la enseñanza; todo otro personal sin designación docente pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación obligatoria en distintas áreas y servicios (maestranza, administración, servicios técnicos, servicios generales, y equivalentes).

El tercer grupo lo conforman docentes frente a estudiantes de segundo ciclo de primaria (de 4° a 6°/7°).

El cuarto grupo que se aplicará la vacuna contra el Covid-19 son docentes de secundaria y adultos; y el quinto, aquellos docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades.