La pandemia no pudo frenar los festejos del Año Nuevo chino en la ciudad de Wuhan

sábado 13 de febrero de 2021 | 6:02hs.

La pandemia de de coronavirus, al contrario de lo que sucedió en gran parte del mundo, no ha podido frenar las grandes celebraciones del Año Nuevo Chino en toda China. En Wuhan, epicentro mundial de la pandemia en sus inicios, se ha vivido una jornada festiva prácticamente igual que siempre: en la calle y con gente. El Año del Buey llegó a China siendo uno de los países que mejor gestión de la pandemia ha hecho. Casi no hay nuevos casos de coronavirus y no les tiembla el pulso a la hora de decretar medidas extremas para frenar en seco su expansión.