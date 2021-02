Marcela Morelo vuelve a los escenarios con hits de los 90

sábado 13 de febrero de 2021 | 6:00hs.

La cantautora Marcela Morelo llegará este sábado por primera vez al estadio porteño Obras para estrenar en vivo “Tu mejor plan”, en el que asume un cancionero de hits latinos de los ‘90 que la acompañó “al momento de salir a cantar sola por los bares y restoranes”.

“Me iba con una consola, una potencia, dos bases y cantaba algunas de estas canciones a las que entonces laburé desde cero y fueron parte de un momento muy importante en mi vida”, evoca Morelo con Télam.

Trazando un lazo entre aquella vivencia laboral y el presente, la artista decidió -como hizo en 2009 con “Otro plan”,con canciones anglo de los ‘70, ‘80 y ‘90- volver a asumirse únicamente como intérprete.

“Ponernos a hacer este disco nos acompañó a toda la familia en un año muy difícil como fue 2020 y el grabarlo fue muy lindo, un viaje diferente y una jugada riesgosa que me llevó a preguntarme por qué me había metido en esta situación. Pero al final me enamoré de la idea y del proyecto” -que produjo su esposo, Rodolfo Lugo-, asegura la música. Morelo propone sus versiones de una decena de piezas entre las que figuran Fuego de noche, nieve de día, No podrás, Lo dejaría todo, Como la flor y La vida es un carnaval y confiesa: “Cuando volvieron a resonar en mí, logré revivir toda una situación que me trajo muy buenos recuerdos y me hizo darme cuenta de todo lo que pasó en este tiempo”.

Y ahonda: “Por esos años yo no sabía qué iba a pasar después en mi vida pero fue muy inspirador haber atravesado ese repertorio porque al mismo tiempo que lo preparaba, me permitió empezar a componer. No podía parar de escribir, de hacer canciones que acumulé y que se interponían con las otras y ahí apareció todo lo demás que nunca me hubiese imaginado”.

Morelo hizo un recital por streaming el 13 de diciembre desde el Movistar Arena y a exactos dos meses subirá a Obras y con público.

¿En estos tiempos, elegiste hacer ambos shows los días 13 como para desafiar cualquier cábala?

Soy una chica nacida el 13 (de diciembre de 1969 en Lanús) así que ninguna fobia. Pero los recitales son una coincidencia absoluta.

¿Qué implica volver a tocar con público?

Es impresionante. Es muy lindo tener la posibilidad de hacerlo en Obras, donde nunca toqué pero adonde fui tantas veces a ver recitales y, encima, volver a encontrarme con la gente, poder conectar y hacer un show hermoso sin mayores riesgos. Pero, además, para nosotros es nuestro trabajo que está durísimo. Somos un equipo grande y todos estamos necesitados de trabajar y sostener todo esto en un año que será muy difícil también.

¿Qué diferencia previa tiene en relación a la presentación por streaming?

El recital por streaming fue muy emocionante por volver a ver a todas las personas con las que trabajo. Armamos todo en círculo y se dio un vínculo divino y, debo asumir, que estaba muy sobrepasada de energía así que el estadio vacío no se sintió tanto porque hubo mucha y muy buena energía entre todos. Siento que fue una felicidad.

¿O sea que la experiencia virtual te pareció una alternativa?

Todo se transforma y las formas siguen cambiando. La vida continúa y debemos subsistir y sobrevivir a los cambios, así que me parece que el streaming está buenísimo.

A partir de la fuerza del feminismo, ¿no tuviste algún reparo acerca del tono de algunas de las canciones?

La música romántica es necesaria porque no somos todos jóvenes y nunca vamos a ser todos jóvenes. El romanticismo permanece en la humanidad y el amor somos todos y yo misma sigo hablando de que si me dejás me voy a sentir muy mal. Por otro lado, a mí me parece genial toda la situación de igualdad pero eso no significa que no se pueda ser sentimental. De a poco iremos encontrando un nuevo vaivén. Yo misma por momentos me siento muy tradicional y por momentos soy súper abierta. Pero por ejemplo en la lírica y aunque me gustaría rapear un poco para decir otras cosas con otras palabras, me aburre que se diga “culo” todo el día, me parece grotesco; yo prefiero decir “amor” todo el día.