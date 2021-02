Piden asistencia para un hombre esquizofrénico

sábado 13 de febrero de 2021 | 6:04hs.

Vecinos del barrio María Ana Mogas, de San Pedro, muestran enorme preocupación por el estado de abandono en el cual se encuentra un hombre de 44 años que padece esquizofrenia. El temor de éstos es que algunas personas puedan confundirlo con un ladrón y ocasionarle daño, ya que últimamente ingresa a los terrenos ajenos, no para llevarse algo o robar, sino por no tener qué comer. Además, las condiciones de salubridad en las que vive son inhumanas.

La salud de Alejandro decayó desde junio del año pasado cuando falleció su padre, esto alertó a los vecinos quienes solicitan que alguien se haga cargo, al menos para administrarle la medicación. “Cuando él es asistido y toma su medicación es muy tranquilo. Tampoco tuvo comportamientos agresivos con nosotros, pero ingresa a nuestras casas, se lleva cosas, si le pedimos nos devuelve. Lo que nos angustia es verlo en ese estado de abandono”, comentó una de las vecinas, relato que fue confirmado por el único familiar que tiene en la localidad.

El hombre tiene una hermana por parte de padre, se criaron en familias separadas y es la única familiar que podría brindarle asistencia. Pero la mujer agotó todas las vías solicitando ayuda porque no reúne las condiciones para hacerse cargo de su cuidado.

“Fui por todos lados, recibí ayuda por parte de Acción Social tanto para mí como para Alejandro, pero no es continua como él necesita. Yo tengo problemas de salud, estoy en tratamiento y por su enfermedad él no me acepta, no quiere verme”, señaló Miguelina con lágrimas en los ojos.

Al no contar con recursos económicos y subsistir solamente con los ingresos de una tienda de ropa, viéndose obligada a alquilar parte de su casa, la mujer se ve imposibilitada de cuidarlo. “Yo no aguantó más saber que Alejandro está en ese abandono, fuimos criados separados, no tenemos un vínculo de hermanos, pero me duele cuando los vecinos vienen a contarme la forma en que está viviendo”, expresó Miguelina sobre el hombre, a quien se lo ve deambular a cualquier hora del día, sucio, descalzo y con heridas en los pies.

Necesita acompañamiento

Desde Acción Social, al ser consultados por El Territorio sobre el caso, informaron que realizaron operativos para limpiar la vivienda donde reside. Sin embargo, como no tiene una persona que lo cuide, la casa está en pésimas condiciones y hace un tiempo prendió fuego residuos, generando temor entre los vecinos, quienes llamaron a los bomberos creyendo que estaba por incendiar la casa.

Además, mensualmente desde la mencionada dependencia municipal le hacen llegar los medicamentos, pero es necesario que continúe con el tratamiento psicológico y psiquiátrico, tal como lo realiza Miguelina. “Estoy con acompañamiento de un psicólogo y una psiquiatra, toda la historia de mi vida me dejó así. Ahora no duermo pensando en que alguien le dé un machetazo a mi hermano”, dijo.

En el caso también intervino el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro, desde donde se elaboró un oficio en noviembre pasado, ordenando al órgano administrativo municipal que se hiciera cargo de la situación en todas sus instancias. En ese sentido, esta semana desde Acción Social realizaron una intervención, llevándolo hasta el hospital donde recibió las atenciones y buscan los medios para que sea atendido con un psiquiatra.

Al mismo tiempo están reuniendo la documentación para completar el trámite de la pensión. Lo que resulta complejo es conseguir una persona que pueda cuidarlo.

Esta dificultad en la asistencia pone de manifiesto la necesidad de que el municipio tenga un equipo de salud mental, ya que en la mayoría de los pacientes con este tipo de problemas no tienen un familiar que pueda hacerse cargo.

Ambos, Miguelina y su hermano, cuentan con el Certificado Único de Discapacidad, pero ninguno percibe una pensión. Allí se certifica que Miguelina padece demencia no especificada, episodio depresivo moderado, hipoacusia conductiva y neurosensorial, mientras que el diagnóstico de Alejandro es trastorno de la personalidad, del comportamiento y esquizofrenia.