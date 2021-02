Ritmo de viernes: Zequi dejó el servicio militar y se lanzó de lleno a la música

viernes 12 de febrero de 2021 | 18:45hs.

Misiones, tierra de tradiciones arraigadas al Chamamé, Chotis, Polka y otros géneros musicales típicos del litoral argentino se abre a nuevos ritmos y demuestra que cuenta con talentosos artistas que con orgullo representan los más profundos valores de la tierra colorada.

En ese sentido, con el fin de dar a conocer el talento de nuestros músicos, El Territorio comparte en sus redes sociales las canciones de los mejores artistas misioneros, junto a una breve biografía del artistas.

En esta oportunidad te presentamos Loquito de Amor, del talentoso cantautor posadeño Ezequiel González más conocido como Zequi.

Según comentó el artista, al momento de escribir la canción se inspiró en una historia de amor que le tocó vivir en el pasado. “Cosas que pasan en la vida real que te enamoras” , explicó Zequí.

“Todo comenzó cuando me había mandado un mensaje por Instagram (su ex pareja) y ahí empezamos a hablar. De repente nos fuimos enganchando hasta que nos vimos en persona. Después llegó el momento de conocer a su familia, su mamá me acepta pero su papá no, pero con el tiempo se fue ablandando” continuó el reconocido cantautor.

Ezequiel se identifica con el Reggaetón romántico, sus principales referentes son Sebastián Yatra y los hermanos Turizo (Manuel y Julián). Desde el 2019 desistió de continuar el servicio militar y se lanzó de lleno al sueño de ser músico.

Hoy, en búsqueda de consolidarse en la industria de la música, se encuentra en la ciudad de Buenos Aires y según comentó a El Territorio, trabaja en su próximo lanzamiento junto al sello discográfico Birfly.

Cabe recordar que junto a Angel Flow, el pasado 18 de diciembre lanzaron “Te va a doler” en la plataforma de Youtube, canción que además tuvo la colaboración del productor musical Diel Paris.