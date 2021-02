El aceite, uno de los productos que más sufrió incrementos en sus valores

viernes 12 de febrero de 2021 | 11:55hs.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) aumentó 4% durante enero, impulsado por la suba del 15,1 % en el sector de comunicaciones, del 5,4% en hoteles y restaurantes y del 4,8% en alimentos y bebidas, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En la región del Nordeste (NEA) la suba de enero fue del 4,3% y llegó en los últimos 12 meses a un 43,9%, la mayor alza a nivel país por región.

Lucas Keerps, empresario supermercadista, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo que enero estuvo marcado por subas en bebidas, aceites y derivados de trigos y un poco de maíz. Hemos tenido poco movimiento con el dólar pero se ha tenido movimiento a nivel mundial y levanta los precios pero lo bueno es que no ha subido tanto, muy pocos rubros han incrementado sus valores".

"El producto que más incremento tuvo fue el aceite, no para, es un escalón constante todos los días e incluso venimos atrasados con las listas que nos van pasando justamente para sobrellevar esta situación y tener un stock para jugar un poco con la góndola porque o sino merma la venta y no tiene sentido subir y bajar los valores", explicó.

Además aclaró que no han tenido problemas de stock, "todas las fábricas no han suspendido la venta porque si hay movimientos en insumos básicos sucede que por ahí se suspende y puede haber escasez pero esto no ocurrió".

Febrero con menos impacto

Keerps a su vez consideró que en las últimas semanas también se vio reflejado el aumento del valor del combustible que sube los precios de las góndolas, "sube porque estamos en una situación geográfica complicada, nominalmente afecta a los valores de los fletes que subieron en más de un 50 por ciento con respecto al año pasado".

"Febrero viene tranquilo y creo que vamos a cerrar con un valor inferior con respecto a enero en la parte del consumo masivo. En la góndola y la canaste básica habrá un movimiento muy chiquito y no va a mover la aguja siempre comparando con el año 2020", comentó.

Finalmente dijo que hay que tener en cuenta que seguimos en pandemia y es una situación que afecta a todo el movimiento económico pero "vemos con mucho optimismo el 2021 después de todos los cambios impensables que se dieron en el 2020".