Ratifican que se hará el puente entre San Javier y Porto Xavier

La construcción del puente internacional entre San Javier y Porto Xavier “ya es un hecho. Brasil pagaría la totalidad de la construcción, es decir, financiaría la totalidad de la obra”, dijo ayer Carlos Juárez Centeno, que es vicepresidente de la Delegación de Control (Delcon), presidente de la Comisión Mixta Argentino-Brasileña (Comab) y representante del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

Respecto del proyecto Alba Posse-Porto Mauá, el funcionario expresó que desde el vecino país han analizado las propuestas y priorizó el viaducto San Javier- Porto Xavier.

Mercovía

Durante su presencia en la ciudad correntina de Santo Tomé, también se analizó que el 29 de agosto finaliza la concesión de Mercovía en el Puente de la Integración que une esa localidad con San Borja (Río Grande do Sul).

Si bien la decisión la toman los presidentes de ambos países, ya se están planteando los posibles escenarios. Deslizó que podría haber una prórroga, “aunque tendría que acatar algunas directivas respecto al peaje para los lugareños, entre otras cosas”.

Primero se pudo advertir que Brasil deseaba dar por finalizada la concesión. “Después, hace un mes cambió de opinión y ahora plantea una idea de que el puente quede a cargo de los Estados, cinco años Argentina, cinco años Brasil, y concesionar solamente el Centro Unificado de Frontera”.

En lo que hace a la posición del gobierno argentino, Juárez Centeno dijo: “En principio el gobierno argentino todavía no tiene clara una postura hacia futuro, pero lo que sí estaríamos viendo los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Obras Públicas e Interior es que en seis meses es imposible hacernos cargo de lo que Mercovía viene haciendo desde hace más de 20 años. Y no porque sea imposible, sino porque la transición es muy corta, no hay tiempo prudencial para aprender todo lo que hay que aprender”.

Otro escenario sería que tomara posesión otra empresa, pero para ello habría que llamar a licitación, lo que podría llegar a demorar de dos a tres años.

Queda por definir “si los Estados se van a hacer cargo, si se va a llamar a una nueva licitación, si se va a concesionar algo, y la idea también es que por lo menos en esa transición, los ciudadanos de Santo Tomé y de San Borja no paguen más el peaje”, afirmó.

Tarjeta vecinal

En cuanto la tan esperada implementación de la tarjeta vecinal fronteriza que beneficiaría a los santotomeños y a los samborjenses, el funcionario nacional indicó: “Según Mercovía, esto nunca se articuló y no es por culpa de la empresa, sino por culpa de las municipalidades”.

Añadió que “ellos (la empresa) no pueden controlar quién es ciudadano de Santo Tomé y quién es ciudadano de San Borja. Las municipalidades tienen que hacer un acuerdo con Mercovía, y a su vez exigirles a los ciudadanos de Santo Tomé, en este caso, que estén regularizados en los impuestos municipales. Es algo que les vendría bien a las dos municipalidades también”.