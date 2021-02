Con ayuda de su hija encontró a su madre biológica

viernes 12 de febrero de 2021 | 1:18hs.

La vida de Leonor González (45) transcurrió en la incertidumbre, ya que muchas de sus preguntas no tuvieron respuestas por parte de quienes ella creía era su familia de sangre. Hace diez años se enteró de una manera poco agradable que era hija adoptiva y que su madre biológica vivía en San Javier, Misiones, pueblo donde nació y vivió hasta los 6 o 7 años. Cuando sus padres adoptivos se separaron, se fue con su madre a la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, donde vive actualmente.

Fue en una fiesta familiar que Leonor se enteró de que era hija adoptiva, pero la única respuesta que obtuvo de su madre al consultarle fue: “De eso no quiero hablar”. La frase la llenó de tristeza y dolor.

En 2015, Camila (30), la hija de Leonor, prometió ayudarla a encontrar a la mujer que le dio la vida. La historia de la búsqueda fue publicada por este matutino el pasado 5 de febrero y afortunadamente no pasaron muchos días cuando se comunicó con ella una mujer de San Javier quien, según comentó la joven a este medio, le dio precisiones sobre la persona que estaban buscando.

“Una señora se comunicó con nosotras y nos dijo que conocía a mi abuela, que ella vivía en Buenos Aires y nos pasó el contacto, así que mi madre pudo llamar a mi abuela, a quien aún no conocemos, y empezar así un vínculo que tanto necesita. Para mi madre, el día que pudo hablar por primera vez con su mamá fue como volver a nacer”, contó Camila.

Por su parte, Leonor sostuvo: “Mi hija Cami es un sol, luego de saber toda mi historia quedó muy afectada, yo hice un proceso diferente. Cada persona procesa y transmita según sus posibilidades”.

Sobre su historia, relató: “Mucho queda por saber, escuché lo que me contó mi madre biológica y no la juzgo. Me dio en adopción porque tenía ya una hija de un año y no podía seguir trabajando en la casa de la familia que la contrató. Cuando le pedí saber por mi padre biológico se negó terriblemente y se vuelve la historia a repetir, nadie quiere contar la verdad”, indicó con tristeza.

Pero agregó: “Honro a mis padres biológicos por darme la vida, honro a mis padres de crianza. Mi tristeza siempre fue no tener una verdad, aunque sea dolorosa”

“Este sábado tendré una segunda charla y espero profundizar en cosas que deseo saber. Ella me recalcó que me recordó siempre, que cada fecha de cumpleaños estaba en sus oraciones para que me encuentre bien y protegida”, cerró Leonor.