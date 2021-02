“Queremos lograr la mayor presencialidad posible”

viernes 12 de febrero de 2021 | 6:04hs.

Tras una reunión entre gremios docentes y autoridades educativas de Misiones, se avanzó en un acuerdo de cómo se iniciará el ciclo lectivo 2021. En la ocasión, se ratificó que el protocolo para las escuelas estaría el próximo 22 de febrero y que se busca que la presencialidad mayoritaria en la provincia tenga lugar a partir del 9 de marzo.

“Si bien hay un protocolo que está vigente que es del año 2020, este va a ser modificado por el Consejo Federal de Educación -que se realizará hoy en la Quinta de Olivos-, es la norma que necesitamos para el cambio de nuestro protocolo que ya lo venimos trabajando y va mutando, viendo alternativas, hay que tener en cuenta que cada pueblo tiene situaciones particulares”, acentuó el funcionario en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

“Nuestro objetivo es lograr la mayor presencialidad posible porque siempre destaco que no hay mejor lugar para los chicos que la escuela siempre respetando lo protocolos, ese es nuestro criterio y en caso que no se pueda, que se cuente con espacios más grandes para un curso más numeroso y no haga falta dividirlo”, sostuvo.

Sedoff recalcó que además de tener en cuenta las cuestiones de aprendizaje, se comenzó a trabajar sobre lo emocional: “Hay un tema importante que es el respeto personal con quienes asisten a la escuelas y pueden haber complicaciones a la hora de la división de grupos. Hay que evaluar y tener empatía con sus necesidades de revinculación para que los directivos decidan cuál de ellas van a llevar adelante”.

“Hay cientos de opiniones a favor o en contra del regreso a clases, hay padres que no están seguros, otros que sí y lo mismo ocurre con los docentes y directivos. Nosotros tenemos la responsabilidad de tomar decisiones, que es el regreso de la presencialidad cuidada llevando la mayor cantidad posible, queremos que los chicos estén en sus escuelas y no perder el contacto cara a cara”, finalizó.

