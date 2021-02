Puente de la Integración: Bregan por una transición tranquila y ordenada

jueves 11 de febrero de 2021 | 16:10hs.

De visita en Santo Tomé, Carlos Juarez Centeno, director ejecutivo argentino y vicepresidente de la Delegación de Control (Delcon), presidente de la comisión mixta argentino-brasileña (Comab) y representante del ministerio de obras públicas de la Nación; además de reunirse con referentes de ambos países, avizoró los diferentes escenarios para cuando finalice (el 29 de agosto) la concesión de Mercovía en el Puente de la Integración que une Santo Tomé (Corrientes) con Sao Borja (Río Grande do Sul).

Si bien la decisión la toman los presidentes de ambos países, ya se están planteando los posibles escenarios teniendo en cuenta que restan sólo seis meses para concretar los plazos. ¿Podría haber una prórroga de Mercovía al frente? Sí, podría, aunque tendría que acatar algunas directivas que respectan al peaje para los lugareños, entre otras cosas.

"Integro la Comab como representante del ministerio de obras públicas, pero tengo este cargo de funcionario para toda la cuestión internacional de la obra pública, y entre tantas atribuciones, soy el representante en la Comab. Al integrar la Comab, este año me toca ejercer la presidencia, pero justo es el último año de existencia, podríamos decir, de la Comab, por el fin de la concesión que opera el 29 de agosto. A su vez, la Comab tiene un organismo que es la Delegación de Control (Delcon), que controla el día a día de la concesión y ahí tenemos un cargo de director ejecutivo, que no está designado por ahora y momentáneamente voy yo en el doble rol: como presidente de la Comab y miembro de la Delcon", expresó Juárez Centeno a El Territorio.

En relación al motivo de su visita, contó que en primer lugar fue para concretar una reunión de Comab, que estaba programada, en la que estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, del Ministerio de Relaciones exteriores de Brasil, también representantes del Ministerio de Economía brasilero, del Ministerio de Infraestructura.

Él estuvo presente como referente por Argentina, como representante de Obras Públicas, y también estuvo el Director Nacional de Fronteras del Ministerio del Interior. A su vez, vino el cónsul argentino de Uruguayana. "Fue una reunión más integral, para tomar decisiones sobre la marcha de la Comab, la Delcon, y sí, ya planteando el terreno de que nos quedan seis meses para el fin de la concesión y ver cuáles son los escenarios posibles", señaló.

Las posturas

En cuanto a los posibles escenarios a partir de agosto, si bien eso lo definen los presidentes, se pudo advertir una idea de Brasil de dar por finalizada la concesión. "Después, Brasil hace un mes tuvo un cambio de opinión, y ahora plantea una idea de que el puente quede a cargo de los Estados, cinco años Argentina, cinco años Brasil, y concesionar solamente el Centro Unificado de Frontera", deslizó.

En lo que hace a la posición del gobierno argentino, Juarez Centeno dijo: "En principio el gobierno argentino todavía no tienen clara una postura hacia un futuro, pero lo que sí estaríamos viendo los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Obras Públicas e Interior es que en seis meses es imposible hacernos cargo de lo que Mercovía viene haciendo hace veintipico de años. Y no porque sea imposible, sino porque la transición es muy corta, no hay tiempo prudencial para aprender todo lo que hay que aprender".

Otro escenario sería que tomara posesión otra empresa, pero para ello habría que llamar a licitación, lo que podría llegar a demorar de dos a tres años.

"Yo creo que la idea que tenemos en mente es ir trabajando en un período de dos a tres años de transición, que continúe Mercovía con cierto acuerdo diferente porque el acuerdo que existe rige hasta el 29 de agosto; y ver si los Estados se van a hacer cargo, si se va a llamar a una nueva licitación, si se va a concesionar algo, y la idea también es que por lo menos en esa transición los ciudadanos de Santo Tomé y de Sao Borja no paguen más el peaje", afirmó.

En este sentido, trayendo al presente el proyecto de la tan esperada Tarjeta Vecinal Fronteriza que beneficiaría a los santotomeños y a los sanborjenses, el funcionario nacional indicó: "Según Mercovía, esto nunca se articuló y no es por culpa de la empresa, sino por culpa de las municipalidades. Ellos (la empresa) no pueden controlar quien es ciudadano de Santo Tomé y quién es ciudadano de Sao Borja. Las municipalidades tienen que hacer un acuerdo con Mercovía, y a su vez exigirles a los ciudadanos de Santo Tomé, en este caso, que estén regularizados en los impuestos municipales. Es algo que les vendría bien a las dos municipalidades también", recalcó.

¿Acuerdo?

Juarez Centeno explicó que en este momento "hay tres partes: hay una empresa, está el estado argentino, y el estado brasilero. Se tienen que poner de acuerdo las tres partes para ver cómo va a funcionar el Puente Internacional de la Integración a partir del 30 de agosto, día en el que los Estados se tendrían que hacer cargo de lo que hoy lo está haciendo Mercovía".

Y en el caso de que no se llegue a ningún acuerdo, "el 29 se va Mercovía y el 30 el Estado brasilero junto con el Estado argentino tienen que ocuparse de todo. Creo que, desgraciadamente, el gobierno argentino asumió hace un año, la pandemia, no ha habido tiempo de empaparnos en el asunto. Los brasileros estaban más empapados en la problemática, estaban más consustanciados, sino embargo han ido y venido en cuanto a cuál es su voluntad. Todo esto lleva a pensar que esto en seis meses va a ser imposible (de solucionar). Creo que lo lógico va a ser un período de transición, tipo prórroga por tres años, e ir viendo los Estados qué vamos a hacer con el paso".

Respecto al mantenimiento del puente Santo Tomé-San Borja, expresó que "la empresa lo debe dejar óptimo para su operación. Y que el tema sería en caso de que pase a manos del Estado, son las vialidades las que se hacen cargo, y los Ministerios de Obras Públicas o Infraestructura. Y se sabe que cuando está a cargo del Estado muchas veces se demora un poco más. No es que no van a estar en buen estado, pero la rapidez en arreglar algunas cuestiones no es tal".

Otras obras en la zona

El titular de la Comab es también representante argentino en la Comisión Binacional (Combi), una comisión que está haciendo los estudios para un puente entre San Javier y Porto Xavier. "Ya es un hecho. Brasil pagaría la totalidad de la construcción, es decir, financiaría la totalidad de la obra. Son entre 95 y 100 y pico de metros el puente, depende de dónde sean las cabeceras de entrada y salida del puente", expresó.

Señaló que Brasil ya tiene estudiado el proyecto, y pidió permiso a la Argentina para el estudio socio-ambiental. Además ha pedido que Vialidad de Misiones, Vialidad Nacional y el intendente de San Javier manifiesten a Brasil en qué parte de la ciudad quiere que el puente desemboque, o sea, el lugar de emplazamiento. "Esto es un hecho, no inmediato, pero de acá a tres o cuatro años tendría que estar construido", afirmó.

Respecto a Alba Posse y Corpus, el funcionario expresó que desde el vecino país han analizado las propuestas y priorizó el de San Javier y Porto Xavier. Eran tres los puentes que Brasil quería construir con Misiones, y terminó priorizando en esta ocasión el de San Javier.

Corresponsalía Santo Tomé.