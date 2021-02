Declaró la cocinera de Diego Maradona sobre los últimos días del Diez

jueves 11 de febrero de 2021 | 11:38hs.

Romina Milagros Rodríguez, la cocinera que trabajaba y vivía en la casa de Diego Armando Maradona, amplió este miércoles su declaración inicial en la causa por la muerte del excapitán de la Selección argentina. “Monona”, como la bautizo el Diez, estuvo casi seis horas frente a los fiscales y habló de las personas que llegaban de visita al country en Tigre y sobre la presencia de alcohol y droga en la vivienda.

Rodríguez confirmó que solían ir amigos a ver al exfutbolista y que había alcohol dentro de la casa. Allí mencionó a Charly (Carlos Ibáñez), quien visitó en varias ocasiones a Maradona en la propiedad de Campos de Roca y que llevaba vino y cerveza. También dio detalles de quiénes estuvieron presentes en el cumpleaños número 60 del atro.

Respecto a la droga, ella señaló que en ocasiones sintió olor a marihuana, pero aclaró que mientras que realizaba la tarea de limpieza nunca encontró restos.

En la salida de los Tribunales de San Isidro, Monona tuvo un breve contacto con la prensa. “Me citaron para que agrande la declaración, nada más”, dijo la mujer. Y agregó: “No voy a decir nada porque después tengo problemas”.

Los cuatro citados por la Justicia para ampliar su declaración, además de Monona, fueron la psicopedagoga de Dieguito Fernando, Griselda Vanesa Morel, quien supervisaba los encuentros entre Diego Maradona y su hijo con Verónica Ojeda, el acompañante terapéutico Carlos Cotar y el exdirector del Instituto Cardiovascular Sacre Coeur, Carlos Álvarez, allí donde el exfutbolista estuvo internado tras su recordada descompensación en Punta del Este, en el año 2000.

Además se peritarán los dos teléfonos que estaban en la habitación donde Maradona murió el pasado 25 de noviembre para determinar con más detalle el rol de cada una de las personas que tuvo acceso directo o indirecto al astro y su tratamiento.

Hasta el momento son cinco los imputados en la causa, entre ellos el médico Leopoldo Luque, por “homicidio culposo”, y la psiquiatra Agustina Cosachov, a quien acusan de falsificar un certificado sobre su salud mental.

El equipo de fiscales de San Isidro a cargo de la investigación, integrado por Laura Capra, Patricio Ferrari, John Broyad y Cosme Iribarren, también imputó en el expediente al psicólogo y a los últimos dos enfermeros que cuidaron a Maradona tras su alta de la Clínica Olivos.

“La psiquiatra me pidió que me retirara”: declaró el acompañante terapéutico de Diego Maradona

Carlos Cotar, acompañante terapéutico de Diego Maradona, se hizo presente este miércoles en los Tribunales de San Isidro y declaró en la causa de la muerte del excapitán de la Selección argentina. Además, aportó los informes que hizo sobre el Diez y audios que hasta el momento no estaban en la causa.

“Conté la verdad de lo que pasó desde el sábado 7 hasta el viernes 13, que fue lo que estuvimos nosotros”, explicó Cotar luego de la declaración. Y agregó: “La verdad de lo que yo viví. No estuve con el ídolo de mi vida, sino con una persona que tenía una problemática. Estuve junto a las hijas y al equipo dentro de la clínica, tratando de hacer lo mejor posible para que él estuviera bien”.

El profesional dijo que en el tiempo que asistió a Maradona no lo vio mal. “Lo vi como una persona que recién sale de una operación, en un postoperatorio. No lo vi con ansiedad o con ganas de consumir”, siguió Carlos Cotar, que explicó que una vez que el exfutbolista fue trasladado al country en Tigre decidieron ya no contar con sus servicios. “En Nordelta estuve un solo día, cuando llegamos de la Clínica Olivos. Me vio cuando entré en Tigre, se sentó en un sillón, se sorprendió de verme. Ahí me di cuenta de que no le habían avisado que seguía el tratamiento ambulatorio”, dijo.

Al ser consultado por qué no siguió yendo a ver a Maradona, el acompañante terapéutico explicó: “Después del 13 me dijeron que me retirara, que se iban a volver a comunicar con nosotros. Quien me lo comunicó fue Agustina (Cosachov). A partir de ahí mandé varios audios que seguramente se harán públicos, preguntándole si iban a cambiar la modalidad del tratamiento, que cualquier cosa me avisarán y cuenten conmigo”.