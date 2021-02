Sigue el paro de choferes en Oberá y los usuarios sin respuestas

jueves 11 de febrero de 2021 | 11:21hs.

Se cumple el segundo día en el que Oberá permanece sin el servicio del transporte público de pasajeros, porque los trabajadores esperan que la empresa les deposite el sueldo. En la primera jornada el contador de la empresa trató de solucionar pero no llegaron a un acuerdo. Desde el Concejo Deliberante, la oposición solicitó al intendente que trate de intervenir para que el servicio vuelva a la normalidad.

El conflicto es el mismo que hace dos meses viene afectando el servicio en Oberá debido al compromiso del Estado de pagar un porcentaje a los trabajadores y que están atrasados con ese depósito, por este motivo los trabajadores volvieron a parar.

Aseguran que la empresa depositó su parte a las cuentas bancarias de los chóferes, pero que el Estado Provincial es el que viene atrasado con la otra parte y creen que los meses siguientes podrían sufrir las mismas medidas.

Por su parte, los trabajadores manifestaron a El Territorio que no cobraron el sueldo y reclaman que se les abone el mes de enero, “se reclama el sueldo completo de enero, dos actas del 20 % que no nos pagaron y esa plata viene del Estado, además la escala salarial que todavía no recibimos”.

Mientras que desde el bloque PRO/ Juntos por el Cambio, el Concejal Horacio Loreiro elevó un Pedido de Informe y Proyecto de Comunicación, exigiendo al Ejecutivo Municipal y al Intendente Carlos Fernández, la inmediata reanudación del Servicio de Transporte de pasajeros en la ciudad.

Intimando a la empresa Capital del Monte, a cargo de la concesión del mismo. Después de dos días de paro consecutivo, afectando a usuarios; trabajadores y ciudadanos de a pie, que siguen siendo siempre los más perjudicados.

“La Municipalidad es la responsable de controlar y garantizar este servicio esencial, y no lo está cumpliendo, además debería aplicar las multas correspondientes y brindar una alternativa al servicio con otros vehículos u otros choferes, para las personas que tanto lo necesitan”, expresó el Concejal Loreiro.

En tanto que la Comisión de Transporte llamó a una reunión, para mañana, viernes, en la sede del Concejo Deliberante.