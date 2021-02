Pese a los controles, sigue el hurto de yerba en San Pedro

jueves 11 de febrero de 2021 | 10:42hs.

Enorme impotencia sintió Valdemar Schwider, un productor yerbatero de San Pedro, víctima de un nuevo hurto de hoja verde de yerba mate.

El hecho delictivo ocurrió ayer, en horas de la madrugada, en colonia San Lorenzo. Los autores ingresaron a la propiedad con autos para llevarse unos 500 kilos de la materia prima, pero el perjuicio mayor se refleja en el estado en que quedaron las plantas que hace dos años sufrieron el mismo daño, y recién, mediante un enorme esfuerzo, se estaban recuperando.

Los hurtos de yerba mate continúan ocurriendo en el municipio, pese a los controles que se estuvieron realizando días atrás.

En esta oportunidad, el damnificado, por segunda vez, con este tipo de accionar, es un productor de colonia San Lorenzo, a unos cinco kilómetros de la ruta nacional 14.

Los autores del hurto, al parecer estaban vigilando el yerbal y aprovecharon cuando, el dueño más otro sereno, levantaron la guardia para ingresar, destruir las plantas y llevarse poco más de 500 kilos, representando una pérdida enorme.

Hace dos años, el productor fue víctima de un hecho similar, en esa ocasión, los ladrones cosecharon de forma ilegal 3.000 kilos de hoja verde dejando el cuadro destruido, siendo necesario una inversión en horas de trabajo y fertilizantes para recuperar las plantas. Todo el sacrificio, nuevamente quedó en manos de los delincuentes.

“Ahora que estaban lindas las plantas, entraron y me hicieron lo mismo. Es inexplicable la impotencia de llegar y ver que cortaron de la misma manera. No sé qué tendremos que hacer, si salir a la calle para frenar esto”, señaló Schwider a El Territorio.

En el lugar encontraron huellas de automóviles, que se habrían dirigido hacía la zona de colonia San Jorge o Primavera, de acuerdo al rastrillaje que realizó el productor, quien presentó la respectiva denuncia ante la Comisaría correspondiente.

Para el productor, los operativos que se están realizando no son efectivos para luchar contra este tipo de delitos, ya que los que operan detrás de esta “mafia”, no circulan por las rutas nacionales donde están los controles, siendo necesario medidas estrictas de forma conjunta con el colono.

“El operativo debe ser con el colono, no pararse en la ruta o recorrer solo unos pocos lugares, el ladrón no se va meter donde están con los chalecos refractarios que se ven de lejos. La Policía Ambiental y el Inym, no saben controlar cómo se debe los remitos, algunos tienen remito para un lote de San Lorenzo y traen yerba de Plan Piloto, nadie controla eso, transportar así es de mala procedencia” denunció el productor.

Corresponsalía San Pedro