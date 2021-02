El cantante de Rombai publicó fotos inéditas con Úrsula Bahillo

jueves 11 de febrero de 2021 | 9:30hs.

La conmoción por el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven que fue asesinada apuñaladas por su expareja, no dejó indiferente al mundo de espectáculo. Entre los artistas que expresaron su dolor por este caso se encontraban Natalie Pérez y Lali Espósito, y ahora se suma Fer Vázquez, líder de Rombai.

A través de un posteo en el que reveló que conocía a Úrsula, ya que era una fiel seguidora suya, el músico uruguayo manifestó su tristeza e indignación. “Tuve el placer de estar contigo en muchas oportunidades, eras demasiado tierna y amorosa. No te merecías esto. Es culpa de la put.. sociedad en la que vivimos que no nos protege lo suficiente. Me da muchísima rabia, me desespera”, escribió junto algunas imágenes en las que se lo puede ver junto a la adolescente, que solía ir a ver sus presentaciones en vivo.

Con respecto al aumento de femicidios en la Argentna, Vázquez se preguntó: “¿Cómo pueden seguir pasando estas cosas? ¿Cómo siguen habiendo personas que piensan tener el derecho de decidir sobre la vida de otro? Este pibe es un cag.., un hijo de pu..., que merece que la ley haga justicia. Pero además hay muchos más por ahí dando vueltas. Me encantaría que se aprenda y que las cosas cambien. Pero la verdad, esto me quita las esperanzas. Estoy realmente muy dolido. Mis condolencias para su familia y seres queridos. Debería darnos vergüenza a todos como sociedad. Justicia por Úrsula”.

El brutal femicidio

El acusado es Matías Ezequiel Martínez, de 25 años. De acuerdo con los medios locales, hostigaba a Úrsula desde hace meses y el lunes la atacó tras una fuerte discusión. El cuerpo fue hallado en la zona rural de Guido Spano, en Rojas, provincia de Buenos Aires. Tras el crimen, según detalló el portal Hoy Rojas, el hombre habría intentado suicidarse con el mismo cuchillo, por lo que al detenerlo lo trasladaron al hospital Unzué.

Ayer por la noche, familiares y amigos de Úrsula realizaron una convocatoria frente a la comisaría municipal que contó con el acompañamiento de gran cantidad de vecinos y todo terminó con incidentes y represión. A la espera de que se presentaran autoridades, los manifestantes comenzaron a golpear las ventanas y romper vidrios y la reacción de la Policía fue con balas de goma.



“Hace meses habíamos denunciado el hostigamiento de esta persona hacia mi hija, hasta un fin de semana que fuimos a la comisaria de la mujer y nos mencionaron que no tomaban la denuncia porque era fin de semana”, expresó Patricia Nassutti, madre la joven a Rojas Ciudad. “Les pido que se queden hasta que bajen todas las autoridades, para que haya justicia. Mi esposo rompió todo, se lastimó, por eso estoy sola”, dijo la mujer.

La Justicia le había impuesto una orden de restricción el 5 de febrero.



“Me dijo que me va a matar, no aguanto más”

“No doy más, amiga, no doy más. Te juro que estoy muy triste. Me dijo que me va a matar, no aguanto más”, le dijo entre lágrimas Úrsula Bahillo a una amiga, pocos meses antes de ser asesinada a puñaladas.

Bahillo había denunciado a su exnovio, el oficial de la bonaerense Matías Ezequiel Martínez, por violencia de género y hoy es el único sospechoso y detenido por el crimen.



El primer registro fue una serie de audios que la joven le envió a una amiga el 16 de noviembre de 2020, unos 76 días antes de ser asesinada. “Me siento muy mal, amiga, no doy más. Te juro que estoy muy triste. Me dijo que me va a matar. No aguanto más. Casi me quebró la mano, no puedo mover la muñeca”, decía la joven en uno de los mensajes.





Al parecer, le estaba contando a su amiga un episodio donde Martínez la había golpeado salvajemente. “Me arrancó todos los pelos, me re cag... a palos”, le contaba, entre la angustia y un llanto desesperado. “Se enojó conmigo porque tienen que trasladar a la mamá a Buenos Aires. El loco me está mirando, yo estoy afuera del hospital, me quedé en el auto porque me dijo que si me bajaba me iba a cag... a palos adelante de toda la gente. Ahí viene, amiga”, termina el audio.

Un día antes de que la asesinaran, Úrsula le había contado también a una amiga que su expareja, Martínez, había violado la restricción perimetral que tenía. “Me amenazó, me dijo que quería hablar conmigo y que me bajara de la moto”, dijo la adolescente en unos audios que fuentes de la investigación dieron a conocer a Telenoche (eltrece).

“Yo tengo una perimetral y él la rompió, por eso fui a denunciarlo de nuevo”, explicó. “Ay, amiga, ¿en serio lo viste? Necesito testigos. Cuando lo vi, fui directamente a la comisaría a denunciarlo. ¿Lo viste? Me volvió el alma al cuerpo”, expresó.