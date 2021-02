Bodas de oro de Aníbal Rolón, una vida guiando en Misiones

jueves 11 de febrero de 2021 | 0:40hs.

Reinaldo Aníbal Rolón, conocido en Puerto Iguazú por toda la comunidad como Difabio, es uno de los guías de turismo más importantes del Parque Nacional Iguazú (PNI). Ha vivido en carne propia cada uno de los cambios que registró el destino turístico a lo largo de cinco décadas. Es por ello que fue distinguido por su vasta trayectoria, por ser uno de los fundadores de la Asociación de Guías de turismo y por dedicar su vida a guiar a otros a disfrutar de las maravillas de esta tierra.

Nació un 14 de noviembre, en 1952, en lo que entonces era Puerto Eva Perón, y fue el primogénito de don Regino Rolón, pionero de la Ciudad de las Cataratas. A sus 4 años, tras la separación de sus padres, debió mudarse de ciudad. Vivió una infancia muy cruda y triste con violencia y abusos. Para cuando cumplió 11 años el director de la escuela a la que concurría notó su tristeza y se dedicó a ayudarlo; así Aníbal fue descubriendo otro mundo. Se refugió en la sabiduría de los libros, que lo llevaron a ser elocuente y a convertirse en la persona que estaba destinada a ser.

A fines de 1970, ya con todos los estudios terminados, regresó al reencuentro con su padre en Iguazú y conoció a Ramón de Lacrosse Rolón, su mentor, quien al verlo tan desenvuelto lo convocó a aprender. “Yo era lo que en aquella época se conocía como un muchacho ‘bien educado’ y eso llamó la atención. Siempre fui muy entusiasta y hasta hoy busco aprender. Estoy convencido que nací para ser guía” señaló en diálogo con El Territorio.

“En enero del 71 empecé como oyente y aprendiz y el 9 de febrero ya me dejaron solo”, destacó haciendo referencia a sus primeros pasos. Después de haber descubierto su vocación, Aníbal se inscribió en los cursos intensivos que dictaba Parques Nacionales para formar guías. “En el 74 recibí el carnet de guía idóneo del PNI y un año después, impulsado por la Subsecretaría de Turismo de la Nación, realicé el curso profesional de la carrera específica de guías de turismo. La capacitación fue intensiva, un año completo, cursábamos de lunes a viernes, por la tarde-noche, y trabajaba de día guiando los grupos”, contó.

Con el pasar de los años, fue perfeccionándose y posicionándose como uno de los Guías de Turismo más atentos. Tal es así que en 1978 Aerolíneas Argentinas creó un departamento de turismo llamado Optar y Aníbal fue buscado para atender el primer grupo de grandes empresarios que se fueron encantados con su forma de ser y con el servicios prestados. Meses después pasó a ser el guía exclusivo de los grupos y en 1982 recibió la mención al Mejor Guía de Turismo de Iguazú. Continuó trabajando allí hasta que cerró la empresa con la crisis de los 90.

Cuando el turismo se reactivó - después de la crisis a la que Aníbal calificó como nefasta para el turismo-, el guía optó por trabajar exclusivamente con extranjeros. Para ello se especializó en idiomas, ya que además de español, portugués y guaraní –que ya los conocía muy bien- estudió inglés, italiano y francés. Así comenzó a desempeñarse como Free Lance, modalidad en la que trabaja hasta hoy, pese a ya estar jubilado: “Nunca voy a dejar el turismo, mientras viva ese será mi motor. Yo me casé con esto y lo hago con pasión”, resume.

Una vida de aventuras

Rolón tiene 50 años de trayectoria guardados en su memoria. Un sinfín de hazañas que pudo vivir gracias a su pasión por su trabajo y su espíritu aventurero. Pero esos recuerdos no sólo atesoran sus andanzas sino también, sucesos e historia del turismo en la Tierra Colorada.

“Recuerdo que hacía poco tiempo que me desempeñaba como guía y volvíamos con un grupo de las Reducciones de San Ignacio. Al llegar a lo que era el puente del arroyo Urugua-í, el agua lo tapaba como 10 centímetros. Yo tenía miedo porque si errábamos al puente, nos llevaba el agua. Así que me puse a cantarle al grupo para distraerlos mientras confiaba en que el chófer podría pasar sin problemas”, detalló obre como era trabajar hace años atrás y siguió: “El colectivo debía seguir su curso en una bajada de barro y embocar el puente. Al final pudimos pasar pero nunca me voy a olvidar de eso. Eran tiempos donde había que arremangarse el pantalón y empujar, sea colectivo, auto o lo que sea para seguir el paseo”.

Otras de las situaciones que le ha tocado vivir fue en Cataratas: “Antes teníamos que ingresar con los vehículos por un sector donde ahora está el trencito. Era todo de tierra, y muchas veces se atascaban los vehículos en el barro, eso era el verdadero turismo aventura” contó entre risas. “Llegábamos a la costa del río y en bote íbamos a la Garganta del Diablo. Ahora se sabe cuánto subirá el río, pero antes no sabías si cuando empezabas el retorno el río iba a crecer. Era realmente peligroso el paseo”, añadió.

A sus aventuras se suma su aporte para grandes productoras del mundo. Rolón trabajó para la RAI (Italia) y la Fox Internacional (Estados Unidos) cuando estas grandes cadenas televisivas arribaron a una de las maravillas del mundo y recorrieron la provincia para a filmar sus documentales basados en la naturaleza, proyectos que además sirvieron de promoción y difusión de las Cataratas en el mundo. “La RAI marcó la llegada de los italianos al destino Iguazú, pasé semanas con ellos, venían a filmar la naturaleza y las especies endémicas”, dijo sobre esta gran experiencia.

Los años pasaron y muchas cosas fueron cambiando tanto en el turismo como en el Parque. No así la pasión de Aníbal por su trabajo, que se mantiene intacta: “Han pasado muchas cosas en estos 50 años, todos nos fuimos aggiornando a los nuevos tiempos. Todos lo entendimos y aprendimos a hablar el mismo idioma con profesionalización, competitividad y calidad en la prestación del servicio. Esto es lo que nos destaca hoy en el mundo. También es lo que amo y lo que pienso haciendo toda mi vida” cerró.