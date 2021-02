Pedidos desbordantes para arreglar computadoras por el inicio escolar

jueves 11 de febrero de 2021 | 6:04hs.

Los comercios de informática están con pedidos crecientes para cotizar arreglos o actualización de notebooks o PC antiguas. Es que hay muchas familias, que, teniendo la experiencia del 2020, se están apurando a tener los equipos listos para clases virtuales o el trabajo desde la casa (home office). Se señaló que algunos comercios tienen varias semanas de espera por la gran cantidad de pedidos que se están sumando.

Según los negocios consultados en Posadas, los costos para actualizar una computadora pueden ir desde los 6.000 hasta los 20.000 pesos. Y representan menos de la mitad de lo que se debería gastar por una notebook básica (para estudiar o trabajar), que ronda los 50.000 pesos (con memoria de 128 GB y 4 GB de RAM).

“Desde que arrancó la pandemia la gente trajo lo que tenía para actualizar. Se sumaron dos cosas, los chicos con las clases virtuales y los mayores que empezaron a hacer trabajos desde su casa. Ahora que van a empezar las clases nuevamente se ve una demanda creciente porque será importante la virtualidad”, comentó Facundo Barrios, desde Barrios Computación.

Sobre la gran demanda, comentó que “hay pedidos más simples como actualizar el sistema operativo, eso se puede hacer en el día, pero cuando se requiere algo más preciso de informática o para reparar, requiere más días”, apuntó.

En tanto, desde Electro Misiones indicaron que la demanda creciente por arreglos de equipos está generando demoras. “Hay pedidos de reparaciones de todo tipo, equipos que requieren el cambio de display, que tienen bisagras rotas (en notebooks). La cantidad y diversidad de pedidos hizo que hoy se esté trabajando con plazos de 10 días. También nos traen muchas impresoras y eso es más complejo porque en general hay muchos equipos viejos de los que ya no se consiguen repuestos”, comentó Nora Yung, del área de informática.

Yung explicó, en tanto, que hay una gran demanda de clientes que buscan evitar tener que comprar un aparato nuevo por su alto costo. “Hoy no todos pueden comprar un equipo nuevo, al menos fácilmente. Entonces se busca optimizar lo que se tiene. Hay computadoras que tienen cuatro o cinco años a las que se les puede instalar un disco sólido (SSD) para mejorar su velocidad o agregar memoria RAM, eso es lo que se hace habitualmente”.

Diferenció, para que los consumidores tomen en cuenta, que no todos los equipos pueden actualizarse o mejorarse. “En general las notebooks más económicas (tipo Cloudbook) no permiten agregar componentes, vienen soldadas todo en uno. Las máquinas convencionales sí permiten agregar un disco sólido y en varios casos (no en todos) también agregar memoria RAM. La instalación de un disco de estado sólido es lo más frecuente que pide la gente y el consumidor puede ver al instante que mejora la velocidad de su máquina”.

Impresoras

Desde Electro Misiones se apuntó que luego de las computadoras hay muchas consultas para reparar impresoras.

“Mucha gente trae impresoras y ahí estamos complicados porque en general son equipos viejos que ya no tienen repuestos. Lo que recomendamos mucho a la gente es que trate de usar cartuchos originales. Si no puede, al menos los alternativos. Lo desaconsejable es inyectar tinta, porque eso termina afectando a los cabezales. Y hoy un cabezal de una impresora tiene un costo de unos 15.000 pesos”, recordó.

Por su parte, Barrios recordó que “mucha gente se inclina por los modelos de impresora multifunción de tinta continua, que no son los más baratos, pero que a la larga permiten ahorrar mucho en cartuchos. Después para la gente que sólo necesita impresión le recomendamos los modelos láser”, comentó.

Más equipos informáticos por familia

Desde el negocio Anyway, su gerente de compras, Sergio Zorrilla, explicó al programa Acá te lo Contamos por Radiactiva FM cómo se vienen incrementando las consultas y pedidos de equipos informáticos en todo relacionado al nuevo inicio escolar que se dará el próximo mes. “El regreso a clases se está notando en el sector. Esta semana estamos teniendo muchas consultas de gente pidiendo presupuesto. Se ve la necesidad de incorporar equipos en las familias”.

Y detalló como ejemplo de un equipo básico para tareas escolares: “Tenemos una notebook de marca nacional a 46.000 pesos que viene con todo lo necesario para realizar actividades de oficina o de escuela.

También una PC básica con todos sus componentes, armada para funcionar a 37.000 pesos”.

Finalmente reconoció que la financiación es un ítem muy requerido entre los clientes, puesto que abordar el pago al contado resulta privativo para una buena parte de la población.

En cifras

$46.000

Es el precio estimativo de una notebook básica para tareas de oficina o escolares en Posadas. Hay más baratos pero más limitados en espacio y memoria.