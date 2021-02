Elton John y el Brexit: “La situación es ridícula”

jueves 11 de febrero de 2021 | 6:00hs.

El Brexit le trajo un nuevo trámite a los artistas que quieren salir de gira por Europa. Tras el acuerdo, los músicos británicos necesitan un visado especial para organizar un tour por el Viejo Continente.

En una carta publicada en el diario The Guardian, Elton John acusó a los negociadores del Brexit por las medidas que tomaron en el plano artístico. “No les importa los músicos o no pensaron en ellos. No estaban suficientemente preparados. En la última instancia, es el gobierno el que tiene que resolver esto: tienen que volver y renegociar”, sostuvo.

“La situación en la que estamos es ridícula. La música es una de nuestras grandes exportaciones. Es una industria que mueve al año 5.800 millones de libras y sin embargo nos dejaron al margen de las negociaciones comerciales”, agregó en otro párrafo de la nota. Además, remarcó: “Como resultado del Brexit, los artistas británicos que quieran tocar en Europa necesitarán ahora visas, permisos de trabajo y cuadernos de equipos para cada país que visiten. Es una pesadilla administrativa que aumenta enormemente el coste de organizar una gira europea”.

“Como artista de éxito, una de mis razones de ser es promover a los artistas más jóvenes y estar de su lado. Estoy en una posición increíblemente privilegiada y parece justo usar esto para ayudar a las personas que están comenzando”, agregó el interprete de “Your song”.

A su descargo se suma una lista de figuras de la música en contra del Brexit que alcanza un total de 110 personalidades. Todas ellas sostienen que “fallaron vergonzosamente” en las condiciones de viaje para los músicos, que reduce notablemente las posibilidades del sector.