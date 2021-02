Caso Armoa: nuevos estudios médicos tras declaración de la única detenida

miércoles 10 de febrero de 2021 | 5:15hs.

La joven de 18 años detenida por el crimen de Williams Armoa (50) declaró recientemente ante la Justicia y afirmó que actuó en defensa propia, aunque preliminarmente la causa se sigue investigando como homicidio simple y mientras se avanza en otras medidas de prueba continuará privada de su libertad.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, la implicada identificada como Rocío V. (18) fue trasladada en los últimos días hasta la sede del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, donde compareció en audiencia de declaración indagatoria ante la magistrada Nuria Allou.

En esa instancia, la muchacha tenía la oportunidad de brindar su versión de los hechos o abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad alguna.

La opción elegida por la mujer entonces fue la primera y al momento de hablar la joven afirmó que “se defendió” del hombre, detallaron las fuentes.

En esa misma audiencia, las autoridades al frente del caso le notificaron de todos los elementos que actualmente se registran en su contra y le indicaron que preliminarmente la causa continuará siendo investigada como homicidio simple, figura que prevé entre 8 y 25 años de prisión, aunque todo puede cambiar conforme avance la pesquisa.

Es que ahora, como en todos los casos, los investigadores deberán trabajar para definir si el relato de la muchacha es verídico o si se trata de una coartada. Para ello, se ordenó que sea sometida un nuevo estudio físico-médico general para determinar si presenta lesiones en su cuerpo.

En este punto, cabe mencionar que el examen médico previo no detectó marcas ni indicios de ningún tipo, pero a fin de despejar cualquier tipo de duda se ordenó otro estudio de mayor rigurosidad.

En paralelo, la defensa de la muchacha presentó también un pedido de excarcelación, aunque tras su correspondiente análisis el juzgado decidió rechazar el planteo.

Las fuentes consultadas también indicaron que la ronda de testimoniales ya comenzó, por lo que varios testigos comparecieron a prestar declaración sobre lo que vieron o escucharon durante el amanecer del 1 de febrero en el barrio Elena de Eldorado.

Un testimonio directo

Justamente, la semana pasada El Territorio recorrió la zona del hecho y en esa instancia dialogó con Clarisa Giménez, una de las vecinas que alcanzó a auxiliar a Armoa en medio del hecho.

“Al amanecer escuchamos los gritos. Pensamos que eran los tareferos, pero salimos y escuchamos de nuevo. Ahí nos dimos cuenta que era en lo de Williams y fuimos hasta la puerta. Ahí llegó el vecino de al lado también. Nos arrimamos a la puerta, pero no podíamos abrir, entones empujamos hasta que tumbamos la puerta y nos encontramos con el señor bañado en sangre”, se explayó Giménez en esa ocasión.

Y continuó: “Cuando llegamos él le pedía a mi marido que por favor no le deje morir y ahí le dijo: ‘La que me hincó está ahí adentro, se llama Rocío’. Pero después de unos cinco segundos ya dejó de hablar. Nosotros no nos queríamos mover de ahí. El cuerpo estaba casi en la salida de la casa y la chica estaba adentro. Ella le seguía pateando en la cabeza a Williams y diciendo malas palabras. Le pedía que se levante, que ella no le había hecho nada. Hizo todo eso delante de nosotros”.

Al hablar con este diario, Giménez fue consciente del valor de su testimonio y adelantó que si la Justicia requería de ella o su marido no iban a dudar en ayudar. “Nosotros no nos íbamos a mover de ahí. No queríamos que la chica se vaya y acá estamos, si hay que andar por la Justicia, vamos a estar también”, expresó.

El caso

Williams Armoa fue ultimado a puñaladas el 1 de febrero dentro de su casa ubicada sobre la calle Democracia del barrio Elena, en el kilómetro 1 de Eldorado, y al llegar la Policía se encontró con la ahora única sospechosa dentro del inmueble.

Los uniformados policiales fueron requeridos en el lugar por un grupo de vecinos que aseguraron haber oído los gritos de auxilio de la víctima y al acudir en su ayuda se toparon con la escena de un homicidio.

El primer examen médico al que fue sometido Armoa diagnosticó que presentaba al menos 15 heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. Una de ellas fue catalogada como de profundidad y estaba localizada en la zona epigástrica (boca del estómago), por lo cual estimaron que pudo tratarse de la herida mortal.

Respecto a la muchacha detenida, las fuentes consultadas en ese momento indicaron que se encontraba en aparente estado de shock a un costado del cuerpo y presentaba manchas compatibles con sangre en su ropa. Esa vestimenta fue secuestrada y será sometida a pericias científicas.

En el lugar los peritos también dieron con un cuchillo de cocina que fue incautado con el fin de determinar si se trató del arma homicida. Todo indica que sí.

Respecto a la relación entre la víctima y la sospechosa, las fuentes señalaron que no eran pareja formal pero sí mantenían encuentros periódicos. La muchacha además está embarazada y los estudios médicos determinarán si hay compatibilidad genética entre el feto y Armoa.



Claves del caso

Hecho. El crimen se registró el 1 de febrero. Vecinos aseguraron haber oído los gritos de auxilio de Armoa y al llegar a su casa lo encontraron agonizando sobre un charco de sangre.

En el lugar. La joven sospechosa fue detenida en plena escena del hecho. Ahora es investigada por homicidio simple, aunque todo puede cambiar conforme avance la pesquisa.

puñaladas. El primer examen médico indicó que la víctima sufrió 15 heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. Una de ellas, localizada en la boca del estómago, pudo tratarse de la herida mortal.