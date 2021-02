Escuela y sociedad

Nuccio Ordine es un profesor de literatura español que reflexiona sobre las grandes transformaciones que ha tenido la escuela y la sociedad.Él cree que la educación no debería prepararte para obtener un título, más bien para obtener cultura; el estudio no sirve solo para la profesión, sino para formar a ciudadanos libres, hombres y mujeres capaces de razonar. Hay cosas que están protegidas del utilitarismo, la escuela; la universidad, el patrimonio artístico, la investigación científica y nuestras relaciones humanas, pero la lógica del beneficio las está arruinando. La escuela no puede ser gestionada como una empresa; el fin de la empresa es el beneficio y el fin de la escuela es la persona humana. Los sistemas de evaluación están dictados por el Banco Mundial, la organización para la cooperación y desarrollo económico, la organización mundial del comercio. La idea no es formar a personas críticas sino a consumidores pasivos, pollos industriales, que todos salgan con los mismos principios, con las mismas ganas de consumir. Pero la escuela debería formar herejes de todo esto. El cometido de un buen profesor es cambiar la vida de los estudiantes, que deben elegir estudiar lo que les gusta con pasión, porque si estudian con el objetivo de ganar dinero, habrá un alto grado de corrupción. ¿Cuál es el objeto principal de la cultura? Tratar de hacer cosas para la comunidad en la que vivimos y seremos felices, porque habremos dado un sentido fuerte a nuestra vida. Victor Hugo, en un momento de crisis, dijo que habría que multiplicar las escuelas, las cátedras, las bibliotecas, los museos, los teatros, las librerías; multiplicar las casas de estudio para los niños, las salas de lectura para los hombres. Todos los establecimientos, todos los refugios donde se medita, donde se instruye, donde uno aprende alguna cosa, es donde uno se hace mejor.