Se fijó piso de $20.000 para jubilados y suba del 40% en asignaciones por hijo

miércoles 10 de febrero de 2021 | 6:04hs.

Durante la mañana de ayer, el gobernador de la Provincia Oscar Herrera Ahuad realizó una serie de anuncios que vienen a atender a diferentes sectores de la sociedad. Por un lado, informó incrementos importantes en las jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) y asignaciones familiares; mientras que por otro, hizo entrega de subsidios a entidades y asociaciones misioneras.

En referencia a los aumentos, Herrera Ahuad –junto al ministro de Hacienda Adolfo Safrán y el presidente del IPS Lisandro Benmaor– explicó que por sobre el incremento anunciado a jubilados a inicios de mes, de un 20 por ciento, ahora se decidió sumar un 5 por ciento más en los haberes de quienes cobran a través del IPS, en concepto de “cuidados por la pandemia”.

En tanto, se estableció un piso mínimo de 20 mil pesos, que el sector pasivo comenzará a percibir en lo inmediato. Es decir, desde este mes, ningún jubilado o pensionado de la provincia cobrará menos de 20 mil pesos mensuales.

Estas medidas se dan teniendo en cuenta los gastos que la tercera edad tiene en cuanto a la prevención ante el Covid-19, incluyendo el uso de motomandados y deliverys para no salir del hogar.

Al respecto, el gobernador expresó que se trata de un beneficio “muy justo para nuestros jubilados y pensionados”.

“Este incremento adicional se fundamenta en nuestra clase pasiva porque es la más expuesta - y los números lo demuestran- a lo que hace a esta afección por la pandemia, y por eso, deben realizar gastos extraordinarios por los cuidados que deben tener por la prevención de la enfermedad. Gastos como alcohol en gel, todo el sistema de sanitación, y las compras vías deliverys que tienen un extra en los gastos. Por eso vamos a incrementar ese 5 por ciento más”, detalló.

Asimismo, explicó que estas medidas representan una erogación adicional de 43.5 millones de pesos mensuales en las arcas de la provincia.

Asignaciones

En tanto, se anunció también que habrá un aumento en los montos de las asignaciones familiares en un 40 por ciento.

“En lo que refiere a asignación por hijo, (que se paga por tramos) quedará en $1.890, $1.260 y $945; y la asignación por hijo discapacitado $7.560, $5.040 y $3.780 para cada tramo. En tanto, por nacimiento, el monto quedará en $1.890, por adopción en $11.340, y por matrimonio en $2.835”, indicó Safrán.

De igual forma, atestó que “los tramos de haberes brutos para el pago de las asignaciones por hijo aumentan a $48.378, $58.500 y $95.110. Los que están ubicados en cada uno de los tramos reciben distintos montos de asignación por hijo o por hijo discapacitado”.

Mientras tanto, la ayuda escolar, de igual manera incrementada en un 40 por ciento con respecto al año anterior, se percibirá el próximo sábado 20 de febrero, ocasión en la que se abonará $1.680 por hijo en edad escolar y $4.200 por hijo discapacitado en edad escolar. En este caso no se toman en cuenta los topes de haberes.

Subsidios

Por otra parte, cerca del horario de mediodía, el mandatario provincial entregó subsidios a once entidades de bien público, entre las que se destacan fundaciones, bibliotecas, asociaciones civiles, culturales y de bomberos voluntarios, entre otras organizaciones de servicio a la comunidad, provenientes de distintos puntos de Misiones.

En la entrega también participaron el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, el ministro de Cultura Joselo Schuap y los representantes de las entidades beneficiadas.

Al respecto, el mandatario provincial resaltó que los subsidios son “una ayuda y acompañamiento con fondos de todos los misioneros”. Además, recalcó que “no es importante visibilizar la entrega, sino que la sociedad sepa quiénes son ustedes, porque hacen obras maravillosas y solidarias”.

“Es importante la búsqueda de la solución. Nosotros somos los responsables de abrir puertas, no hace falta tener un cargo en el gobierno para gestionar o para llevar soluciones a la comunidad, hace falta gestionar y ser creíble, tener iniciativa y nosotros escucharlos. No hay que tener miedo de escuchar lo que plantea la gente. Cuando el vecino se acerca y te pide algo es una solución, no un problema”, apuntó.

Los subsidios están destinados a la adquisición de insumos, obras y funcionamientos de las instalaciones, entre otros fines.

En tanto, entre los beneficiarios se encuentran la Fundación Participación Ciudadana, la Asociación Civil ex Lavanderas, la Asociación Cultural Ucraniana, la Fundación Posadas Educa y la Fundación Pequeños Gigantes, todos de la ciudad de Posadas.

Mientras que también recibieron subsidios la Biblioteca Arturo Ilia de Dos de Mayo, Asociación Civil Ambiental Paso de los Jesuitas de Loreto, la Asociación Iglesia Evangélica Asamblea de Dios de Oberá, la Federación Cooperativa de Agua Potable (Femicap) de Capioví, los Bomberos Voluntarios de Eldorado, y los Bomberos Voluntarios, delegación de Leandro N. Alem.

En cifras

$ 1.680

Se pagará por hijo como ayuda escolar el próximo sábado 20 de febrero; mientras que por hijo discapacitado en edad escolar el monto es de $4.200.

Incremento del 20% para los estatales

A finales de enero, el gobernador Oscar Herrera Ahuad había confirmado a El Territorio que los empleados de la administración pública y pasivos que perciben haberes del Instituto de Previsión Social tendrían un aumento del 20 por ciento en los salarios.

Con ello, Misiones se convirtió en la primera provincia en anunciar un aumento salarial para los empleados estatales, luego del sostenido nivel en la recaudación provincial.

Indicaron que se trata de un 20% en una sola vez como primera parte de la paritaria anual, “con la posibilidad latente de aplicar otra suba para la segunda mitad del año”.