Los docentes con licencias extensas trabajarán online

Cuenta regresiva para el inicio del ciclo lectivo 2021 en plena pandemia de coronavirus. Según el cronograma pautado por el Ministerio de Educación de Misiones, el 1 de marzo comienzan las clases que, por el contexto sanitario, serán bajo modalidad presencial y virtual.

En ese marco, pero aún sin definiciones precisas para los alumnos (días, horarios y grupos de alternancia entre presencialidad y virtualidad), avanza la organización del recurso humano con una determinación que puede derivar en polémica: los docentes con licencias prolongadas deberán trabajar online.

La provincia cuenta con 26 mil agentes activos en el ámbito educativo, de los cuales sólo el 5 % es personal administrativo o de servicio y el resto son docentes. A juzgar por las estadísticas del CGE, 2.262 docentes no están en condiciones de volver al aula de manera presencial por ser considerados población de riesgo. Es que 1.974 son mayores de 60 años y 288 tienen comorbilidades.

El lunes el director de Salud Laboral del Consejo General de Educación (CGE), Gaspar Argüello, oficializó la disposición por la cual las licencias anuales o exámenes preocupacionales psicofísicos podrán ser tramitadas de manera virtual en cada delegación escolar de la provincia. Este año tendrá la particularidad de que aquellos docentes que tramiten licencias por largo tratamiento serán, no obstante, convocados a hacer tareas online.

“De acuerdo a la patología que presenten nosotros verificamos si otorgamos o no la licencia para la presencialidad; porque para la no presencialidad, le damos un certificado de que no está en condiciones para estar presencial en el trabajo pero sí lo puede hacer vía online”, manifestó Argüello en diálogo con El Territorio.

Ante la consulta de qué criterios se aplicarían para otorgar una licencia presencial pero no virtual y cuáles para autorizar una licencia en las dos modalidades, respondió que “las licencias se dividen en licencias cortas y licencias prolongadas. En las licencias prolongadas las causas por las cuales no se puede trabajar presencial ni online están todas las patologías severas como insuficiencia cardíaca severa, insuficiencia respiratoria severa, insuficiencia hepática severa, insuficiencia renal severa y patologías psiquiátricas que comprometen la capacidad cognitiva y dentro de las ortopédicas aquellas que están invalidantes o sea que la persona debe estar en cama”.

En este caso puntual de las licencias cortas en las que está establecido un plazo máximo de 30 días, el docente podrá gestionar en ambas modalidades. “De acuerdo al diagnóstico se va a evaluar pero en general las licencias cortas si están bien justificadas son licencias. Los que tienen más posibilidad de discernir entre si es presencial o no, son las licencias prolongadas y los cambios de tarea”, detalló Argüello.

“Con respecto a las licencias cortas hay patologías que corresponden un día. Hay patologías que corresponden a quince y otras que ameritan 25 días. Serán otorgadas de acuerdo al diagnóstico. Por ejemplo, si el docente tiene una neumonía le corresponde una licencia de quince días o bien una crisis hipertensiva le corresponde una licencia de tres días”.

“Las licencias se renuevan anualmente. En general hay un promedio: dentro de las licencias cortas en período, no de pandemia, estábamos en 1.000 licencias cortas por mes en toda la provincia. En 2020 bajó mucho porque no hubo presencialidad y ahora como se inicia la presencialidad de forma parcial la cantidad de licencias va a volver a subir. Las licencias prolongadas en 2019 fueron entre 800 y mil, entre los artículos 44 (largo tratamiento) y 92 (cambio de tarea). En 2020 esas licencias descendieron a 500”, contó a modo de ejemplo.

En cifras

2.262

Lo docentes que no están en condiciones de volver al aula de manera presencia: 1.974 son mayores de 60 años y 288 tienen comorbilidades.