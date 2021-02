Murió una de las The Supremes

miércoles 10 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Mary Wilson, una de las cofundadoras del recordado tercecto femenino de pop y soul The Supremes, falleció a los 76 años, informó su agente a medios estadounidenses.

Con canciones luminosas como “Where Did Our Love Go”, “Baby Love”, “You Can’t Hurry Love” o “Stop! In The Name Of Love”, el trío fue icónico en los 60. La muerte de Wilson tomó por sorpresa a todos, teniendo en cuenta que hace dos días había publicado un video en su canal de YouTube anunciando que estaba trabajando en el lanzamiento de nuevo material inédito con Universal Music para su cumpleaños, en marzo.