Homenajearon a Aníbal Rolón tras cumplir 50 años guiando en el Parque Nacional Iguazú

martes 09 de febrero de 2021 | 20:04hs.

En la tarde noche del martes, la Asociación de Guías, en conjunto al ITUREM homenajearon a Aníbal Rolón conocido en Ia ciudad de las Cataratas por el nombre Difabio de 68 años de edad tras cumplir 50 años de guía del Parque Nacional Iguazú. El sencillo pero emotivo acto se desarrollo en las instalaciones del ITUREM al que concurrieron las autoridades, representantes del rubro y amigos.

Durante el homenaje, Rolón recordó sus inicios en el año en enero del año 1971 de la mano de su mentor Ramón de Lacrosse Rolón y sus logros en la profesión ya que no solamente se quedo con el carnet de idóneo, sino que se profesionalizó y habla varios idiomas. Destacó estar casado con el turismo y demostró sus ganas de continuar trabajando aunque ya se ha jubilado.

En dialogó con El Territorio, Rolón recordó varias aventuras de aquella época, donde hacer turismo era una verdadera aventura, con calles terradas, con imprevistas crecidas de los ríos, llegar al a garganta del diablo en bote y empujar colectivos para lograr subir con los colectivos por el famoso sector de caracol del puente local.

“Yo estoy convencido que nací para ser guía, y cada vez que atiendo a un grupo lo hago con pasión. Me caracteriza la empatía, eso de ponerse en el lugar del otro porque muchas veces fui psicólogo de los turistas que llegaban a Cataratas porque tenían cáncer, porque perdieron a un hijo o buscaban salvar su matrimonio” y agregó “en esta profesión tenemos que saber de todo un poco y yo siempre busque saber más, siempre apuntando a ser excelente en lo que hago, por eso me han reconocido en muchos lugares y me han dado lugares de privilegio”, remató.