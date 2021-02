Raúl Rizzo continúa internado por Covid-19: está estable y sin fiebre

martes 09 de febrero de 2021 | 9:05hs.

Días atrás se conoció que Raúl Rizzo dio positivo en coronavirus y que se encontraba internado en terapia intensiva. Su estado de salud generó preocupación. Sin embargo se supo que en las últimas horas presentó una leve mejoría y no tiene fiebre.

La información la dio a conocer Alejandro Vanelli, su representante, que en diálogo con La Nación explicó que Rizzo se encuentra estable y no presenta fiebre, aunque remarcó que aún requiere tener una máscara de oxígeno para respirar correctamente.“Es brava esta enfermedad”, reconoció el actor.

El jueves 4 de febrero el actor fue internado en terapia intensiva en el Instituto Médico de Alta Complejidad, ubicado en la calle Moreno al 2900, en Balvanera. Según trascendidos, se habría contagiado de coronavirus después de que su hijo, quien asiste diariamente a una colonia de vacaciones, tuviera primero la enfermedad.

Mediante un comunicado de prensa, la familia aclaró: “Raúl está siendo atendido y que su estado de salud es estable y sin complicaciones. Agradecemos la preocupación y el interés de todas las personas por la evolución del mismo”.

Asimismo, completaron: “En esta situación necesitamos concentrar nuestra energía en los cuidados que sean necesarios, por lo cual, no estaremos respondiendo a un reporte diario sobre su salud y les pedimos a los medios que sean respetuosos con la presente situación y la decisión de llevar a cabo todo esto desde la intimidad, en familia”.

El día que rompió la cuarentena

En septiembre del 2020, el actor fue duramente criticado por un video que se viralizó en las redes sociales donde se lo veía junto a un grupo de personas en la calle bailando, sin respetar distancia social. El material fue mostrado en Los ángeles de la mañana (eltrece). En ese momento él aclaró que las imágenes fueron grabadas en mayo, cuando en el país regía una cuarentena muy estricta.

Además de justificarse, minimizó la situación: “Los vecinos ponían un poco de música y cada uno bailaba desde la puerta de su casa. No rompían ninguna cuarentena. Era como estar asomado a un balcón. En este caso no hay balcones. Nada más. Eso es todo”.

La panelista Andrea Taboada se comunicó con él para ampliar su versión y del otro lado se encontró con el actor muy molesto, que le explicó que esos bailes ya no se hacían más. También acusó al programa de tener animosidad con él: “No entiendo qué es lo que buscan. ¿Qué están buscando? Porque no pasó nada, absolutamente nada. La Policía alguna vez pasó y, al ver de qué se trataba y en qué condiciones se hacía, lo autorizó. No entiendo”, remarcó.