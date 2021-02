Bolsonaro anuncia prueba de vacunación total en un pequeño pueblo

martes 09 de febrero de 2021 | 8:30hs.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se declaró "sensible" ante todas las muertes, incluso las 231.000 causadas por el coronavirus, mientras en San Pablo, el estado más castigado por la pandemia, se reiniciaron parcialmente las clases y se anuncia una prueba de vacunación total en un pequeño pueblo.

"Algunos dicen que soy insensible a la muerte; no es verdad: yo soy sensible a cualquier muerte, no me importa cuál es la causa" del fallecimiento, remarcó Bolsonaro en Brasilia.

El mandatario volvió a cuestionar el aislamiento social como forma de frenar los contagios de coronavirus impulsado por varios gobernadores contra la voluntad del gobierno nacional.

"No estoy buscando una pelea con los gobernadores (pero) la economía está tambaleando; hay lugares donde continúa esa política de cerrar todo, eso no funciona, no funciona", declaró. Bolsonaro polemizó varias veces con el gobernador de San Pablo -el estado más poblado y más castigado por la pandemia-, Joao Doria.

Doria, quien defiende el aislamiento y la vacunación masiva, llegó a calificar al mandatario como un "negacionista" que gusta del "olor" a la muerte.

A modo de réplica, Bolsonaro reseñó que "ya hace tiempo” dijo que “el virus y el desempleo son dos problemas que deben ser combatidos al mismo tiempo, porque el desempleo también mata, causa depresión, suicidio".

Brasil es el segundo país con más fallecimientos en el mundo, con 231.562 muertes hasta anoche y una media de 1.004 casos por día. El total de contagiados llegó a los 9.522.000, una cifra que puede ser más alta debido a la subnotificación de los casos.

Hasta acá, el país, que inició su vacunación el 17 de enero, inmunizó 3.598.838 personas, entre profesionales de la salud y personas de la tercera edad, lo que representa el 1,69% de su población, según la agencia Ansa.

Al respecto, se anunció este lunes una experiencia piloto para vacunar a 30.000 habitantes mayores de 18 años de una pequeña ciudad, en busca de verificar la eficiencia y la llamada inmunidad de rebaño para reducir los contagios.

El anuncio fue del mismo Doria, quien detalló que a partir del 17 de este mes será iniciada la operación de vacunación en busca de la inmunidad de rebaño en la ciudad de Serrana, a 317 kilómetros de la capital paulista y vecina al municipio de Ribeirao Preto.

Serán aplicadas dosis de la vacuna CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac, desarrollada en Brasil por el centro paulista Instituto Butantan, inmunización aprobada el 17 de enero con la de AstraZeneca-Oxford.

"Allí funciona un hospital que ya está trabajando en el tema; hablamos con sus habitantes y todos están dispuestos a participar de la masiva vacunación; se busca demostrar la efectividad luego de que la vacuna fuera aprobada por su seguridad y eficacia”, dijo el titular del Instituto Butantan, Dimas Covas.

El municipio de Serrana fue elegido para acoger el proyecto porque tiene una alta tasa de prevalencia de infecciones.

"El objetivo será estudiar el impacto epidemiológico de la vacunación en el conjunto de la población adulta, desde el punto de vista de contener la pandemia; la vacuna se aplicará por participación voluntaria de los habitantes, con un intervalo de cuatro semanas entre dosis", dice un comunicado del gobierno de San Pablo.