Cuando la sangre tira

martes 09 de febrero de 2021 | 4:30hs.

Cristian Nahuel Álvez (20), hijo del tricampeón provincial de rally Norberto ‘Kuki’ Álvez, será uno de los pilotos que tome parte de la Búsqueda de Talentos, que organiza la Fórmula Renault 2.0 y que se realizará el próximo lunes 15 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

La búsqueda de talentos es una oportunidad única para todos aquellos jóvenes de los campeonatos de karting zonal de todo el país, que quieren iniciar su camino dentro del automovilismo nacional y en la categoría formativa más emblemática del deporte motor argentino.

Los equipos que participan en la actualidad serán los encargados de asesorar y guiar a los nuevos prospectos. La Búsqueda de Talentos es una movida que comenzó en 2015 y se realizó de forma ininterrumpida hasta 2018. Nombres como Gastón Iansa, Yair Etcheveste, Tomás Fineschi, Facundo Marques, Eugenio Provens, Matías Canapino, Ian Reutemann y Martín Chialvo, entre otros, pudieron vivir ese evento, lo mismo que hombres actuales de la Fórmula Renault 2.0 como Lautaro Piñeiro y Nicolás Suárez.

“El quería correr y yo me enteré cuando ya se inscribió y lo llamaron para ir a probar. Al principio no quería que corra porque sé que el automovilismo es un dolor de cabeza con gusto, pero por otro lado sé lo que le gusta y su pasión y era difícil que la sangre no tire”, contó entre risas su padre Kuki Álvez, quien fue tricampeón de rally en la Clase 2 entre 1998 y 2000.

Kuki disputó grandes duelos con Carlos Mantilla en el rally provincial y después siguió en el Misionero de Pista, dentro de la Clase 2, hasta su retiro.

Una vez retirado, Kuki se dedicó a hacer suspensiones en su taller de la avenida Francisco de Haro y luego apoyó a su hijo cuando empezó en el karting.

Cristian arrancó a correr en los campeonatos de tierra de karting y fue campeón de la categoría RF en el 2013 de la mano del Kran Competición. Paralelamente corrió en el karting de la Femad y disputó 20 carreras en la categoría Sthil y Cadetes, siendo subcampeón en la Sthil con José ‘Polaco’ Espíndola como preparador.

Álvez se inscribió y quedó entre los seleccionados para ser parte de la prueba junto a pilotos de todo el país. Para estar en ritmo y llegar en óptimas condiciones, Cristian Álvez, realizó el fin de semana en el autódromo de Oberá una prueba sobre un Fiat Uno del Cabral Competición y sorprendió a todos logrando los tiempos que realizaron los pilotos en el 2019.

“Si bien ya probó dos veces en un auto de la Clase 1, lo que vendrá es totalmente diferente, hablamos mucho y lo que yo más quiero es que disfrute y no desaproveche la oportunidad de manejar un auto de esa calidad y de correr con los mejores del país, porque allá son todo buenos”, reflexionó el popular Kuki.

Además de la labor en pista, la experiencia tiene un objetivo integral, ya que también se apunta a que los chicos mantengan una relación profesional con las escuderías y empezar a pensar como pilotos semiprofesionales.

“Después de la prueba empieza el otro problema conseguir el apoyo económico para correr. Nosotros no somos millonarios y vamos a depender de los sponsors que podamos cerrar para encarar el proyecto. Nos vamos mañana (por hoy) y el fin de semana vamos a estar con los equipos y el lunes se va a subir al auto, es una oportunidad que yo no tuve y que espero que el la pueda aprovechar al máximo”, anticipó Kuki.

Ansiedad

Sin dudas, la Búsqueda de Talentos es una oportunidad por demás positiva para quienes quieren incursionar en el automovilismo nacional, sino que también ayuda a la formación deportiva de los jóvenes en esta actividad.

El juvenil piloto en charla con El Territorio explicó: “Esperábamos esta oportunidad, yo más que nadie, es mi sueño desde que tenía 7 años, cuando toqué un karting por primera vez y nunca dejé de soñar por más que se me haya puesto cualquier conflicto o imposibilidad económica de seguir”.

“Esta posibilidad es única y muy importante para mí. Siempre tuve el apoyo incondicional de mi familia, sobre todo mi papá que me compartió esta pasión interminable, y por eso apuntamos lejos. Voy a la prueba con todas las ilusiones y después espero tener el apoyo de las empresas misioneras para lograr los objetivos propuestos. Tenemos el apoyo y confianza de muchas personas que nos facilitaron esta posibilidad”, agregó el posadeño.

La familia Álvez viajará hoy a Buenos Aires y el miércoles estará realizando una prueba sobre un auto de Fórmula Renault para poder llegar bien en ritmo al test del próximo lunes.