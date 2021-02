Regreso al aula, sin certificado médico ni actos presenciales

martes 09 de febrero de 2021 | 5:30hs.

En la tierra colorada, los docentes deberán presentarse en los establecimientos educativos el próximo lunes 22 para dar inicio al ciclo lectivo 2021. En tanto, el dictado de clases está previsto para el 1 de marzo.

En este contexto pandémico, el dictado de clases seguirá un modelo dual -que alternará entre la presencialidad de los alumnos en las aulas y la virtualidad- con el objetivo de evitar aglomeraciones. Por tal motivo, no se realizarán actos escolares presenciales y tampoco se exigirá el certificado de aptitud física, teniendo en cuenta que esto formaría largas filas de padres en los centros de salud. Así lo confirmó en diálogo con Radioactiva el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza.

“Los actos escolares vamos a evitar porque vamos a evitar aglomeraciones, y si hacen serán con el distanciamiento correspondiente como pasó con los actos de colación de grado el año pasado, donde se estableció un protocolo muy estricto y los chicos de los últimos años pudieron hacer su cierre”, explicó.

En relación al certificado médico, indicó que tras una reunión con Salud Pública y con el director de Salud Laboral del CGE, se estableció que no será necesario presentarlo, como comúnmente se hacía otros años al iniciar el dictado de clases.

“El boletín establece que se debe presentar aptitud psicofísica en sala de 5 años, luego en tercer grado, luego en séptimo y al tercer año de secundaria, pero decidimos que eso se prorrogue por un año. Es decir, nadie tiene que salir hoy a buscar ningún certificado médico”, aclaró.

En este sentido, especificó que quienes no puedan hacer actividad física, no necesitarán renovar su certificado presentado con anterioridad.

“Si un padre ve que su hijo tiene alguna dificultad y quiere avisar a los docentes, será bueno que establezca que el niño no está en condiciones de hacer actividad física hasta tanto pueda presentar el certificado, de modo que no se obligue al chico. Si puede hacer, lo hace y si no, no”, aseguró.

Condiciones del primer trimestre

Como se dijo, la vuelta a la escolaridad será dual, es decir que se alternarán la presencialidad a las aulas y la virtualidad desde los hogares para poder cumplir con el correspondiente distanciamiento.

Para ello, Galarza comentó que se evaluó dividir a los chicos en dos grupos. “En un aula estimamos que vamos a tener que dividir por grupo A y B. El primero irá la primera semana, el segundo tendrá esa primera semana de manera virtual y le tocará en la siguiente semana; y así sucesivamente”, adelantó.

Siguiendo estas pautas, el docente no trabajará de manera sincrónica con el grupo virtual, sino que lo hará a través de la Plataforma Guacurarí y generando actividades y trabajos para desarrollar durante esa semana de no presencialidad. En tanto, el funcionario aclaró que “todo aquel requerimiento que tenga el estudiante lo podrá evacuar a través del repositorio de contenidos de la plataforma”.

Sobre esta forma de trabajo, afirmó que “esto está validado por una resolución del Consejo Federal de Educación. Tenemos que movernos dentro de las normas establecidas por el sistema educativo”.

“En el caso de las burbujas, queremos que sean grupos estables, es decir si hay cinco chicos que se sientan el primer día de clases juntos, la expectativa es que sigan así durante todo el año escolar para que sepamos cuál es su núcleo de cercanía inmediata”, comentó.

Al ser consultado sobre qué sucederá con aquellos padres que por alguna razón decidan no mandar a sus hijos a la escuela, aseguró que durante el primer trimestre, es decir, los primeros 90 días de clases, no será obligatoria la presencialidad. Esta medida se estableció la semana pasada luego de la primera reunión del Comité Científico.

“Si un padre decide no enviar a su hijo a la escuela en esos días, tendrá que comunicar a la dirección escolar las razones y el estudiante seguirá de manera virtual. Entendemos que esta es una manera de sacarle esa presión a la familia que por ahí tiene el abuelo o abuela en la casa y quieren preservarlo. En esos casos le damos esta opción a la familia”, expresó.

Sin embargo, recordó que “el año pasado, cuando volvimos a la presencialidad para los alumnos de los últimos años, el 95% de los estudiantes que estaban en condiciones de hacerlo, volvieron”.

Para quienes decidan asistir, recalcó que el uso de uniformes y guardapolvos no será obligatorio y quedará en cada uno usarlo o no. “Si el padre ya lo tiene y le parece mejor porque es más práctico, pueden hacerlo, pero no están obligados”, reiteró.

Otro punto que generó polémica tras el anuncio de la vuelta a clases fue el del transporte, ya que en horario pico podría generar tumultos. Respecto a esto, Galarza dijo que se está barajando la opción de que el ingreso a clases no sea para todos en un mismo horario: “Tal vez tengamos que escalonar entre el primer ciclo y el superior. Estamos evaluando con cuánto tiempo de diferencia para no colapsar el transporte público.

Y agregó: “El segundo punto es que hay trabajadores, como los dueños de transportes escolares que hace un año están sin actividad. Para ellos se va a habilitar en el mismo sentido que para el turismo: el 60% de la capacidad del transporte podrá ser utilizada”.

Finalmente y a modo de reflexión hizo hincapié en el uso de barbijos, distanciamiento y correcta higiene y sanitización, y aseguró que cada escuela recibirá los elementos pertinentes.



Se abrió la inscripción a clases de apoyo

Con el objetivo de acompañar a los estudiantes, de sexto grado de primaria hasta el nivel superior, a alcanzar los contenidos prioritarios del ciclo lectivo 2020-21, se encuentra abierta la inscripción para participar de los Centros de Apoyo Pedagógicos y Tecnológicos. Para hacerlo, se debe ingresar en centrodeapoyo.roboticamisiones.com, donde figuran horarios y lugares que están distribuidos en la totalidad de los municipios misioneros.

Nota relacinada

Trámites por licencias y cambio de tareas serán online