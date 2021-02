Ubicaron en Ituzaingó a adolescente desaparecida

martes 09 de febrero de 2021 | 6:03hs.

Luego de más de una semana de intensa búsqueda, fue hallada sana y salva Marisol G. (17), quien el pasado viernes 29 de enero salió de su casa en el paraje Progreso de San Pedro en compañía de un joven a quien conoció por Facebook. Según averiguó este medio, la menor fue hallada ayer por la mañana en Ituzaingo, Corrientes.

El alivio lo transmitió Juan Gamón, padre de Marisol, quien detalló que “hoy (por ayer) la identificó Gendarmería Nacional en un control en Corrientes. Ellos iban caminando y de inmediato me llamaron para ponerme al tanto. Sentimos un enorme alivio y no vemos la hora de que esté en casa nuevamente. En todos estos días no supimos nada de ella”.

De acuerdo a lo indicado por el hombre, una vez que concluyan los trámites de rigor, Marisol será llevada a Posadas y luego a Bernardo de Irigoyen para finalmente ser entregada a sus padres.

Marisol abandonó la casa donde vivía con sus padres hace diez días en compañía de un joven de 23 años, identificado como Brahian P., oriundo de Tucumán con quien mantenía una relación vía online desde hacía varios meses. A mediados de enero, el joven viajó hasta Misiones para conocer a la menor. Luego de estar unas semanas de visita, para la sorpresa, angustia y desesperación de la familia, ambos se fugaron sin dar información.

En compañía del joven la adolescente fue encontrada, en buen estado de salud y la familia no logra entender cómo llegaron hasta ese punto sin ser identificados anteriormente.