Se quedó con las ganas

martes 09 de febrero de 2021 | 6:01hs.

Obertá Tenis Club batalló hasta el final, pero no pudo doblegar a Argentino de Junín y volvió a perder en una nueva presentación para los misioneros en la Liga Nacional de básquet.

Ayer, el Celeste fue derrotado 84-78 por los de la provincia de Buenos Aires en cancha de Ferro por la fase clasificatoria del certamen.

Los dirigidos por Hirart no tuvieron la efectividad necesaria y además tuvieron una baja sensible, ya que no pudieron contar con el estadounidense Anthony Kent.

Si bien fue un encuentro parejo de principio a fin, el representante de la Tierra Colorada no pudo revertir en los últimos minutos el marcador, que en gran parte lo tuvo por detrás, al igual que el domingo por la noche ante Hispano Americano, en el regreso para el CEleste a la actividad.

La experiencia del rival pesó en momentos clave del encuentro disputado en el estadio Héctor Etchart y por eso los de Junín se llevaron el triunfo.

El conjunto misionero empezó apenas mejor que su rival y por eso terminó el primer cuarto arriba por un doble (22-20), pero Argentino encontró su juego y en una primera mitad que fue de ida y vuelta igualó el marcador antes del descanso largo, al que se fueron empatados en 37.

El tercer cuarto no cambió. La dinámica fue la misma. Mucha paridad y poca diferencia en el tanteador. Argentino, sobre el final de esos minutos, sacó un simple y arrancó arriba por uno la última etapa del encuentro.

El equipo de Hiriart tuvo oportunidades, sobre el final, para poder igualar y estirar la definición a un suplementario e incluso pasar al frente, pero no fue efectivo y eso lo pagó caro al momento de la definición.Argentino fue un poco más claro y con eso le alcanzó para ganar ante los misioneros.

Los de Junín tuvieron en el tridente compuesto por Vicens (24 puntos 9 rebotes), Slider (19 puntos y 8 rebotes) y Pérez Tapia (15 puntos y 7 rebotes) a los goleadores, pero a ellos se sumó el control de juego y apariciones importantes de Cangelosi y Burgos, experimentados jugadores.

OTC por su parte, tuvo nuevamente a Young como el máximo anotador. El estadounidense aportó 23 puntos (9-25 en tiros de campo) y a Enzo Ruiz como una gran ayuda con 19 puntos. Paletta convirtió 11 tantos y Rodrigo Sánchez 10, entre los máximos anotadores.

Anthony Kent, con un micro desgarro en el isquiotibial izquierdo, tendrá un par de días de recuperación, al igual que Cristian Schoppler, quien podrá volver a su plenitud física.

El Celeste volverá a tener acción el jueves, a partir de las 16.30, cuando enfrente a Peñarol de Mar del Plata, en el estadio de Obras Sanitarias.