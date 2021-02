Un espectáculo magnífico para el Súper Bowl

martes 09 de febrero de 2021 | 6:00hs.

En el mediotiempo del Súper Bowl, The Weeknd presentó un show que, durante sus 15 minutos de duración, logró hacer olvidar de la pandemia a los afortunados presentes.

El evento comenzó con un escenario increíble: un auto atrapado en medio de un cartel de “Welcome to Fabulous Las Vegas” y, rodeándolo, una serie de edificios iluminados imitando el paisaje de la ciudad de Nevada. Según trascendió, el propio artista invirtió varios millones de dólares de su bolsillo para este despliegue.

Vale remarcar que los cantantes que participan del entretiempo del Super Bowl no cobran por sus actuaciones, aunque lo compensan con creces por la exposición que genera el evento.

Vestido con un blazer rojo de lentejuelas, pantalones negros y guantes de cuero, The Weeknd abrió con Starboy y, de fondo, lo acompañó una suerte de coro montando en pequeñas plataformas iluminadas. Luego, para Can´t feel my face, el artista se trasladó a un gran pasillo dorado en donde, gracias a un juego de cámara, parecía atrapado en un laberinto de luces. También lo acompañaron algunos bailarines en una confusa coreografía. Tras esa presentación volvió al escenario para tocar I feel it coming y enloquecer a todo el estadio.

El clímax y cierre del show ocurrió cuando el artista salió a la cancha rodeado de un centenar de bailarines vestidos con trajes rojos y negros, como el suyo, y máscaras blancas para interpretar Blinding Lights. De fondo, fuegos artificiales acompañaron la coreografía milimétrica que se marcó con linternas que llevaban los bailarines. Esta última coreografía se valió todos los aplausos y la euforia del público, que enloquecidos, bailaron y cantaron las canciones al tiempo que se mostraban muy sorprendidos por semejante despliegue.

La previa

Antes del mega show, Amanda Gorman, la joven poeta que cautivó en la toma de posesión del presidente Joe Biden, inauguró el domingo la edición 55 del Super Bowl con un poema original de homenaje a figuras esenciales de la pandemia de coronavirus.

A sus 22 años, Gorman fue la primera poeta que participa en la final de la liga de fútbol americano (NFL), el gran espectáculo deportivo estadounidense y la emisión televisiva más vista del país, con unos 100 millones de espectadores, Gorman recitó su poema “Chorus of the Captains” (Coro de los capitanes) a través de un vídeo retransmitido en las pantallas del Raymond James Stadium de Tampa (Florida), con unas 25.000 personas en las gradas.

Preparación y enojo

La participación de The Weeknd en el entretiempo del Super Bowl fue un reconocimiento a su carrera.

Un escenario por donde pasaron importantes figuras como Michael Jackson, Madonna, Prince, Paul McCartney, los Rolling Stones y Lady Gaga, entre muchos otros. Son 15 minutos de gloria. El año pasado se lucieron Jennifer Lopez y Shakira con algunos de sus éxitos.

Para no ser menos, el cantante canadiense se propuso llegar de la mejor manera y entregar todo en el gran escenario.

En una reciente entrevista, su representante contó que el artista financió el espectáculo, poniendo dinero de su bolsillo para que el show sea “como él lo imaginó” y para que el público pudiera disfrutar de un mega espectáculo.

“Siempre tuvimos la Super Bowl en nuestra lista de deseos y siempre establecemos plazos para todos los objetivos que tenemos. Esto llegó antes de lo esperado”, contó Amir Cash Esmailian, otro de los productores del artista.

A principios de enero, el canadiense estrenó el video Save Your Tears y mostró su “nueva cara”, causando revuelo en las redes. El músico cantante canadiense llamó la atención con una nariz estilada, labios gruesos y pómulos hinchados. Esta nueva experiencia formó parte de una historia que el músico desarrolló a lo largo de los clips que salieron de su última producción discográfica, que arrancó a fines de 2019 con el tema Heartless.

Recordemos que sorprendió con su apariencia en la gala de los American Music Awards donde lució un vendaje que le cubría gran parte de la cara, dejando al descubierto la boca y los ojos.

El año pasado, Abel Makkonen Tesfaye -verdadero nombre del cantante- acusó a los premios Grammy de ser corruptos y de elegirse mediante un proceso que no es transparente, después de que no lograra ninguna nominación a pesar del éxito de sus últimas canciones.

“Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans, y a la industria, transparencia...”, tuiteó el artista horas después de que la Academia de la Grabación de los Estados Unidos anunciara sus candidatos.

La ausencia de The Weeknd en los Grammy de este año -su nombre no figura en ninguna de las más de 80 categorías- fue recibida por sorpresa entre la prensa musical internacional, pues su último disco After Hours, del que se desprenden sencillos como Blinding Lights, que fue considerado uno de los mejores trabajos del año pasado.