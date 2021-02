Se afianza la creación del sector oncológico en el hospital de Santo Tomé

lunes 08 de febrero de 2021 | 23:30hs.

El 12 de febrero estarán por primera vez en Santo Tomé dos oncólogos, y posiblemente ya hagan atención en consultorio. Se trata de los oncólogos Analía Rodríguez y Julio César Vélez. Ellos vendrían y trabajarían en conjunto con un médico de acá, un clínico, que sería quien va a atender acá permanentemente.

La concejal Silvina Ramírez Forte afirmó que todo esto se logró ya que las gestiones continuaron durante este tiempo.

“Se fueron concretando muchos detalles que son importantes para que esto comience a darse, tenemos resuelto el traslado, que se encargaría el Municipio, el alojamiento y la comida para los médicos también, estará en eso la cooperadora del Hospital. Hay un particular que durante seis meses va a donar la mitad de los sueldos de estos profesionales, lo que consideramos un avance importante”, expresó.

No obstante, afirmó que se reunirá en audiencia en los próximos días con el Gobernador, para plantear necesidades que van a ir surgiendo para el arranque de la atención en esta ciudad. “Creemos que es muy importante tener un contacto directo con el banco de drogas de Corrientes, que funciona en el Hospital Vidal de Corrientes. ¿Por qué es importante esto? Porque allí se pedirían las drogas para las personas no mutualizadas. La atención será para quienes tengan o no obra social”, apuntó Ramírez Forte.

En este sentido, la concejal ratificó que todo se va a concretar dentro del Hospital San Juan Bautista, tenemos el apoyo y compromiso constante de la Cooperadora del Hospital, que es por donde se recibe todo tipo de colaboración que se desee hacer al respecto.

“Buscamos dar solución a una necesidad social. Muchísimas personas nos vemos reflejadas en esta necesidad, que tenemos que andar viajando para poder tratarnos. Y peor aun cuando no tenés los medios. Creo que la gente está muy sensibilizada con este tema. Es difícil saber cuántas personas estarán alcanzadas por este servicio, porque los médicos derivan estos casos. Ahora cuando empiece a funcionar se podrá llevar una especie de registro de las personas que se hacen tratamiento acá”, señaló.

Por otro lado, la edil señaló que este proyecto fue declarado de interés por el Municipio de Virasoro, por lo que se contará con apoyo por parte de esa Comuna. Y aún resta dialogar con los otros municipios que forman parte de la Región Sanitaria V (Departamentos de General Alvear, Ituzaingó, San Martín y Santo Tomé), ya que el hospital de Santo Tomé es cabecera de esta región.