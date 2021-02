Por escasez, la hoja de yerba mate cotiza a precios estables y de contado

lunes 08 de febrero de 2021 | 6:04hs.

La materia prima yerbatera se sigue destacando por recibir precios casi de contado. La condición de pago no siempre fue así y resalta frente a otras producciones como la uva, en la que los productores (de otras provincias) reciben pagos a varios meses de entregar su cosecha. Además, por la fruta para vinificar (común) se paga hoy menos de 20 pesos, casi la mitad que la cotización del kilo de la hoja verde yerbatera.

En tanto, productores de yerba mate consideran que este año volverá a faltar materia prima y los precios deberían seguir en alza.

“Hoy los precios están de 35 a 40 pesos, se dan casi de contado. En algunos casos, se recibe algún anticipo y cuando se entrega la yerba a industrias se cancela. Ya el año anterior esto se usó, pero ahora no tanto porque se teme no poder cumplir después si hay algún inconveniente como por ejemplo un robo en los yerbales”, comentó Cristian Klingbeil productor yerbatero de la zona de Oberá.

Sobre la cotización actual de la hoja de yerba, consideró que “los precios en realidad están atrasados. Son los mismos que al final de la zafra anterior y la inflación subió mucho. Además, este año creo se va a notar más el faltante de materia prima por acción de la sequía y del mal manejo que hicieron algunos productores que cosecharon exageradamente”.

Explicó que “las plantas sufrieron bastante la falta de agua, en estos últimos meses no se vio una recuperación. Además, hubo muchos que cosecharon casi todas las hojas, a esas plantas les va a costar reponerse. Por todo esto yo creo que este año será menor el rendimiento que el año pasado”, observó.

A más plazo, mayor precio

Desde la localidad de Andresito, Jonás Petterson, productor yerbatero y director por la producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), expresó que “en nuestra zona la mayoría de los secaderos todavía no arrancó con la cosecha, pero tengo entendido que se paga entre 35 y 37 pesos al contado y algunos pagan una parte al productor y el faltante a 60 o 90 días como plazo máximo. Pero a más plazo, más precio para el productor”.

Y detalló con relación a los anticipos que “se siguen dando en algunos casos, en el caso de la hoja verde los secaderos anticipan y fijan precio a los productores y en el caso de los industriales anticipan y fijan precio de la canchada al precio actual. Entonces, si llega a subir mucho la yerba, se aseguran la provisión”.

Proyecciones hacia abril

Por su parte, Claudio Hacklander, también director por la producción en el Inym, valoró que la yerba se pueda colocar a precio de contado.

“Es un beneficio para el productor, por suerte terminó diciembre y la modalidad de compra se siguió manteniendo. Por suerte ahora el que necesita comprar yerba prefiere usar los pesos y no especular como hacía antes”.

Consideró que todavía es muy pronto para proyectar rendimientos, pero en líneas generales se considera que el comportamiento de mercado será similar al año pasado.

“Es cierto que las plantas sufrieron mucho y retrasaron brotación, pero con estas lluvias se recuperaron bastante. Habría que ver como sigue el clima, si no hay ataques de plagas. A medida que pase la cosecha vamos a ir viendo si la producción va a satisfacer a la demanda”, consideró.

El también productor de la zona de Jardín América recordó, por otro lado, que por estos días “no hay mucho movimiento, la mayor parte de los secaderos están esperando que pasen unas semanas más para empezar. Esperamos que los precios se sigan manteniendo”, acotó.

Por estos días el directorio del Inym debate los próximos precios oficiales para la cosecha gruesa del cultivo que va de abril a septiembre. Los actuales valores de referencia o de base fueron fijados por la Secretaría de Agricultura de Nación en octubre pasado. Y fueron de 24,39 pesos para el kilo de hoja verde y 92,69 para el kilogramo de yerba mate canchada.

En tanto, ya en septiembre del año pasado algunos productores de la zona Norte afirmaron que los valores alcanzados de contado por su hoja verde fueron de 37 pesos por kilogramo.



Preocupación por los robos hasta la zafra

También preocupados por los robos, los productores consideran también un riesgo la facilidad de venta de su producto. “Es beneficioso que se venda rápido la hoja, pero también es un riesgo por los casos de robo que hay. Afortunadamente ahora se está vigilando más con la policía”, comentó Claudio Hacklander, director por la producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). Desde el sector productivo se había evaluado que los productores que realizaron cosechas desde diciembre lo hicieron para bajar el riesgo de robos a sus plantaciones. Se explicó que se tomaba la drástica decisión por el peligro de perder kilos y que se dañen las plantas.



La uva, a contramano de la yerba

El presidente de la Sociedad Rural de Valle de Uco (Mendoza), Mario Leiva, explicó que hay grave crisis por falta de rentabilidad entre

los pequeños viñateros. “Lo que está pasando es que la posición dominante de las bodegas es tan grande que los productores se funden. Como se expresa esto, que hace tres años que están pagando cada vez menos el kilo de fruta el kilo de uva y que el productor no logra cubrir sus costos. Hace siete años que vienen en el límite. En el valle de Uco una hectárea de uva, tiene un costo operativo de 300.000 pesos y las bodegas con lo que quieren pagar no cubrimos ni los costos. Y esto ya es grave porque después de tantos años de tener renta negativa, los productores abandonan la finca”, explicó al programa Desayuno de Campo por radio Génesis AM 970, de Buenos Aires.

Y remarcó que no sólo los precios son bajos sino que no se cumplen

los plazos. “Hay una ley provincial 9.252 que obliga a los bodegueros a establecer precio y plazo de pago, esperemos que este año la autoridad de aplicación haga valer esta normativa porque de lo contrario el quebranto será muy grande”, sostuvo.

En relación al panaroma de la vid, el director del Inym Jonás Petterson, recordó que “cuando creamos el Inym, de alguna manera tomamos como figura al Instituto Nacional de Vitivinicultura, ellos vivían otro momento y ahora eso cambió. Es muy relativa la relación con mercado, por eso buscamos un equilibrio que perdure en el tiempo y se vaya beneficiando a todos los sectores. Hoy los industriales se quejan un poco, pero durante muchos años hicieron fortunas y no dieron el brazo a torcer. Entonces lo que necesitamos es que el Inym tenga esa mirada de arriba para saber cómo va la cosa y que haya equilibrio. Lo que ayuda a la yerba hoy es que la demanda nos favorece. Gracias a Dios se mantuvo un equilibrio interesante para la próxima zafra”, apuntó.