Registran un positivo de dengue cada 48 horas y se hacen 20 test por día

Mientras se mantiene la pandemia de Covid-19, los arbovirus (virus transmitidos por artrópodos), comienzan a ser motivo de consulta. De los arbovirus, el que más impacta en Misiones es el dengue, teniendo en cuenta los datos de la última epidemia: al menos 10.083 diagnósticos se realizaron entre diciembre de 2019 y julio de 2020.

Aunque lejos de esos números, en la actualidad el requerimiento de testeos por pacientes febriles o con sospecha de dengue va en aumento. El Laboratorio de Alta Complejidad Misiones (Lacmi) realiza entre diez y 20 muestras por día, en tanto el índice de positividad es muy bajo.

“Entramos en un período en el que recrudecen estas patologías de los arbovirus y se están pidiendo cada vez más estos testeos. Lo que sí estamos observando es que hay muy pocos positivos, pero los médicos piden el test”, señaló en diálogo con El Territorio Oscar Lezcano, director del Lacmi, que se encuentra ubicado en el Parque de la Salud, en Posadas, y representa un centro de referencia en toda la provincia.

“Calculo que estamos testeando entre diez y 20 diagnósticos por día aproximadamente, es muy poco a comparación del año pasado, que fue terrible, a esta altura ya teníamos 1.000 casos positivos”, destacó Lezcano y agregó: “Ahora hay muy pocos positivos, cada dos días un paciente da positivo pero los números son insignificantes comparando el brote del año pasado”

A modo de ejemplo de lo grave que fue el brote de 2019-2020, contó: “Recuerdo que iba a Eldorado a testear y me traía 50 pacientes por día; me iba a Puerto Esperanza y me traía otros 50 positivos (de dengue) y así estábamos”.

Si bien el Lacmi ocupó un lugar central en el inicio y en el pico de los contagios de Covid, desde hace años procesa todo tipo de análisis tanto de Posadas como del interior de la provincia. A diferencia del Sars-Cov-2, en que la toma de muestra es un hisopado nasofaríngeo, para la patología transmitida por el mosquito Aedes aegypti es una extracción de sangre que se puede procesar mediante tres técnicas.

“Tenemos distintas técnicas, hacemos por PCR, por un antígeno NNS1 que es una técnica manual y después la técnica Elisa (enzima inmuno ensayo) para medir anticuerpos contra el dengue. Son tres técnicas distintas y cuál vamos a hacer va a depender de en qué período de la enfermedad viene cada paciente”, sostuvo.

“Si tenemos un paciente que empezó con la sintomatología entre el día uno y cinco, le sacamos la sangre y eso lo hacemos por PCR; el día ocho o nueve se hace la técnica NNS1 y si hace más de diez días está con síntomas y el médico quiere saber si lo que tuvo era dengue, ahí se hace anticuerpos Igm por el Elisa”, detalló.

Actualmente los análisis son requeridos por los profesionales de la salud, ficha epidemiológica mediante, en la cual detallan el estado del paciente. Es decir, al menos en el sector público, no es a libre demanda sino por pedido del médico.

Un indicador que obliga a estar atentos y eliminar los criaderos de mosquitos es el Levantamiento de Índices Rápidos de Aedes aegypti (Liraa). El mes pasado en Posadas, la Municipalidad realizó hasta diez bloqueos sanitarios por día ante denuncias por casos sospechosos.

En ese sentido, desde el municipio instan a la colaboración de los vecinos para mantener los patios limpios y la responsabilidad de los propietarios en los terrenos abandonados que representan un riesgo para la sanidad.

De hecho, se labran intimaciones diarias por terrenos baldíos en la ciudad capital.

Aedes aegypti: lo que hay que saber

Prevención. La mejor forma de prevenir el dengue y la fiebre chikungunya es eliminar todos los criaderos de mosquitos. Además se puede prevenir del mosquito, colocando mosquiteros en las ventanas y puertas de las viviendas. Y usando repelente cada tres horas. Criaderos. El Aedes aegypti puede estar presente en cualquier recipiente que acumula agua dentro de las casas y en patios, jardines, balcones y terrazas. Las botellas, floreros, tachos, baldes, palanganas, bebederos de animales, tanques de agua, portamacetas, lonas o bolsas arrugadas.

Síntomas. Fiebre entre 39º y 40º (no más de 7 días). Dolor detrás de los ojos. Vómitos. Dolores musculares y de las articulaciones. Dolores de cabeza constantes. Pérdida de apetito. En algunos casos aparecen puntos rojos que se asemejan a la rubéola en pie, manos y axilas.

