Lenguas originales y sonidos de la Selva que se vuelven música

lunes 08 de febrero de 2021 | 6:00hs.

La música sana el alma e impulsa al ser humano a sentirse en paz consigo mismo, acompaña a cada persona en todos los momentos de la vida. No obstante, hay quienes perciben los sonidos de la naturaleza y la transforman no solo en ritmo sino también en poesía que atrapa a los que buscan algo diferente. Así, logran estrechar el lazo con el medioambiente. Es el caso de Mariela Gerez de 43 años, oriunda de Buenos Aires que hace aproximadamente cuatro años está radicada en Puerto Iguazú, con un objetivo primordial finalizar la carrera de Música Autóctona y Popular Latinoamericana y basar su tesis en los sonidos cautivantes de la selva misionera y la cultura mbya guaraní.

Gerez toca instrumentos de percusión como el mapuche kultrum, canta coplas y bagualas por descendencia, además ha viajado por diversas provincias argentinas y varios países latinoamericanos buscando especializarse en las culturas y lenguas de los pueblos originarios ya que el estilo de música que interpreta es étnico. “Mi estilo de música no es popular, mis canciones son para ser interpretadas en teatros, donde se puedan manejar los silencios. Llegué a Misiones y me enamoré, y desde que tengo el contacto con la naturaleza pienso que si los músicos tuviéramos que defender un sonido que caracterice a al país, tiene que ser el sonido de la selva”, manifestó.

La cultura mbya intriga a Mariela que busca adentrarse en ella para conocer los detalles de cada ámbito, su forma de vida y así poder incorporar un poco de ese universo en sus composiciones.

“Sé que los guaraníes no permiten que el hombre blanco entre así nomás, solamente comparten su cultura milenaria con los que ellos eligen, es por ello que espero, pero mientras los observo de lejos”, dijo aguardando esa invitación a descubrir. Y agregó: “Cuando visité por primera vez Cataratas, hablé con uno de los artesanos que me dijo que el día que sueñe con los mbya, ese será el momento para entrar a la aldea. Aún no soñé, pero estoy esperando que llegue ese momento”.

Mientras tanto, Gerez trabaja ayudando a sus compañeras de la Asociación Músicas Unidas de Misiones, que buscan impulsar y sentar precedentes en el mundo de la música de la provincia, teniendo en cuenta los obstáculos o inconvenientes con los que se enfrentan para ocupar un lugar en los espectáculos. “Ser mujer y ser música es muy difícil, cuando tocás o cantás en un evento, siempre te dan horarios complicados a la madrugada que si sos madre ya no lo podés hacer, además del hecho que no se respetan los cupos. En Iguazú tampoco hay lugares para las mujeres músicas. Es difícil, pero creemos que organizadas podemos comenzar a cambiar esta realidad”, recalcó.

En lo que respecta al parate cultural por la pandemia, explicó que desea volver al ruedo, pero ha sido un tiempo en el que se pudieron abocar a otras cuestiones que quizás tenían descuidadas como ser los trámites administrativos.

“Durante la pandemia se podían realizar streaming, pero tenían que ser canciones o composiciones propias y nos dimos cuenta que no registramos nuestras canciones, entonces comenzamos a trabajar en ese ámbito organizar todo para en un futuro grabar nuestros discos”, explicó sobre el rubro. “Además nos organizamos con todos lo administrativo de una asociación para poder acompañar el desarrollo y crecimiento de la Secretaría de Cultura provincial”, agregó sobre la también nueva cartera.

Haciendo referencia a sus proyectos personales la artista manifestó que tiene muchas ideas, entre ellas grabar su propio disco con profesionales de Iguazú, a pesar de que por la organización sea un proyecto más a largo plazo. Ahora, en tanto, en su domicilio está montando un espacio que fue bautizado como Club de Arte La Libre, que funcionará, además de un espacio cultural, como librería y café con el objetivo que los turistas que visiten lo atractivos de las 2.000 Hectáreas puedan disfrutar de la naturaleza, beber una taza de café y leer un libro bajo los árboles.

Además dicta clases de música. Son pocos alumnos que durante la pandemia continuaron estudiando en forma virtual, pero espera que todo vuelva a la normalidad cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

“La selva es poesía y sueño con poder albergar a otros artistas y que los turistas disfruten de otras opciones teniendo en cuenta que en la zona hay cabalgatas y otros proyectos de turismo comunitario”, cerró sobre su anhelo de compartir el encanto misionero.