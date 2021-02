Fuerte advertencia del presidente a dirigentes rurales

lunes 08 de febrero de 2021 | 6:05hs.

El presidente Alberto Fernández advirtió que el gobierno podría “subir las retenciones o poner cupos” si los exportadores de alimentos trasladan a sus productos “los precios internacionales”, y afirmó que esto no significa que su administración esté “contra el campo”, sino “a favor de la mesa de los argentinos”.

En una entrevista con Página 12, publicada ayer, el mandatario ejemplificó con el caso de la carne al señalar que antes “China era un país que sólo importaba carne envasada y había un número limitado de frigoríficos que tenían capacidad de exportar” y “ahora decidió importar carne con hueso, medias reses”.

En ese marco, Fernández añadió: “El productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme. Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares”.

Ante este escenario, dejó en claro que “el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan”.

“ Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos”, remarcó el presidente en la entrevista, tras lo cual pidió al sector del agro “entender que son parte de la Argentina”.

En ese sentido, Fernández agregó: “Yo le he dicho al ministro de Agricultura que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo”.

En contraposición con el sector de la carne, el mandatario afirmó que “los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos”.

Por lo tanto, advirtió: “Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos”.

“A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo. No se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente”, aseveró el jefe de Estado.

Consultado sobre si las pequeñas devaluaciones mensuales que está sufriendo el peso no tienen que ver con la suba de precios de los alimentos, respondió: “Se lo pregunté a (el ministro de Economía) Martín Guzmán y él dice que no, que es una forma de mantener el tipo de cambio equilibrado que ha funcionado bien”.

Y ante la pregunta de si creía que la inflación es responsabilidad de la especulación, señaló: “Sí. Y ya lo saben. Estoy feliz de que podamos exportar, pero no puedo entender cómo puede ser que los argentinos convirtamos una oportunidad en un problema”.

China bajó el precio de la vacuna

El presidente informó que avanzaron las negociaciones para adquirir la vacuna china Sinopharm, reveló que en ese marco “se ha mejorado el precio” para la Argentina y quedó “en 20 dólares cada dosis”, y señaló que “está por concluir el proceso” por el cual la Anmat “tiene que verificar la calidad” de ese fármaco contra el coronavirus.

Fernández detalló que en las negociaciones con China “tuvimos una serie de idas y venidas razonables en la discusión”.

En relación a la vacuna producida por Sinopharm, el primer mandatario señaló: “Es una vacuna particularmente más cara: cuesta 30 dólares cada dosis mientras la Sputnik V cuesta nueve dólares con cincuenta cada dosis”.

“Nosotros les propusimos hacer un contrato inicial y quiero aclarar que han mejorado el precio para nosotros y quedamos en 20 dólares cada dosis”, agregó.

Y luego agregó: “Ellos nos proponen una opción para comprar 4 millones de dosis más en marzo y completar más adelante los 30 millones. Estamos por concluir el proceso donde Anmat tiene que verificar la calidad de la vacuna”.

Sinopharm, una de las farmacéuticas más grandes del mundo, es un grupo empresario estatal con sede en Pekín al que se conoce también como China National Pharmaceutical Group (CNPGC).

Una de las particularidades de la vacuna contra el coronavirus que desarrolló Sinopharm, identificada como BBIBP-CorV, es que para su transporte y almacenamiento no requiere de una refrigeración menor a 0 grados centígrados (alcanza con temperaturas de 2 a 8 grados, condiciones que puede suministrar una heladera común).

“La Corte Suprema está mal”

Fernández también dijo que la Corte Suprema “está mal” y que se convirtió “en un tribunal muy poco calificado socialmente”, y por otro lado afirmó que “si hay un caso del lawfare por antonomasia, es el de Milagro Sala”.

“Lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor Kirchner, hoy es un tribunal muy poco calificado socialmente”, sostuvo.

En relación a la dirigente social jujeña, condenada por la justicia jujeña a 13 años y con prisión domiciliaria, el presidente aseguró que la Corte “debería revisar con cuidado lo que ha pasado en el caso Milagro Sala, con cuidado y con atención”.

Luego, sobre la actualidad del Poder Judicial, señaló: “La Justicia tiene que darse cuenta de que está funcionando mal y todos los argentinos tenemos que darnos cuenta que cada vez que uno habla de la justicia, inmediatamente los medios plantean que estamos buscando la impunidad de Cristina y eso no es así”, puntualizó.

Y agregó: “Acá los impunes son algunos opositores porque saben que tienen una Justicia que les responde y todos los medios que los protegen”.

“Cuando yo le planteo a la Argentina que hay que revisar el funcionamiento de la Corte, no es porque estoy presionando a la Corte. La Corte está mal y lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor hoy es un tribunal muy poco calificado socialmente”, aseguró.

Marcó agenda

Los salarios: En esa línea, el presidente emarcó la importancia de que el salario real pueda recuperarse este año: “Venimos de una pérdida del salario de cuatro años que en términos reales fue del 20 por ciento. Necesito que el salario mejore en términos reales. Ahora, si alguien pretende recomponer los 20 puntos en un año, estamos en un problema. Hay que ir paulatinamente, mejorando el ingreso”.

Las clases: Sobre el ciclo lectivo correspondiente a este año, Fernández afirmó “nadie quiere que las clases no empiecen” en forma presencial y luego definió como “una tragedia” los retrasos en materia educativa derivados de la pandemia. “Ya tenemos que pensar que en un año se van a tener que completar los contenidos de dos”, afirmó a modo de balance de un 2020 que a nivel educativo estuvo signado por el uso de la modalidad de la videoconferencia y la educación virtual.

Además, el jefe de Estado aseguró que “los docentes mayores de 60 años deben ser vacunados”, así como “todos los docentes de menos de 60 años con alguna enfermedad prevalente”, y luego agregó que aquellos trabajadores de la educación “que están en riesgo y no son vacunados” tendrán que ser “reemplazados por suplentes”.

Las vacunas: Fernández estimó que en las próximas semanas se normalizará la provisión de las dosis de Sputnik V y aseguró que en ese marco el gobierno prevé la llegada de nuevos lotes de vacunas procedentes de Rusia y de AstraZeneca con el objetivo de “acelerar la vacunación al máximo”. Además, el primer mandatario afirmó que el Gobierno apunta a vacunar mensualmente contra la Covid-19 “a lo sumo cuatro millones y medio de personas” y en ese sentido reveló que, “para acelerar el proceso”, se está evaluando “habilitar farmacias”.

El PJ: En relación al Partido Justicialista (muchos dirigentes le propusieron que asuma como titular del PJ a nivel nacional), reveló que su intención es que el justicialismo “funcione con autonomía del gobierno”, que sea “activo” y que “genere cuadros nuevos, una dirigencia que convoque a repensar la Argentina y volver a enamorar a la sociedad”.