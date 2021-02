Belu Lucius habló de la maternidad real

lunes 08 de febrero de 2021 | 6:00hs.

“Si me preguntaban hace unos años nunca hubiese adivinado que un par de mojitos me iban a dar esta felicidad absoluta”, escribió Belu Lucius en su cuenta de Instagram junto con una foto de ella con sus “mojitos”, Juan Bautista de dos años y medio y Benjamín, de un año y tres meses.

Consciente de que pocas veces -o casi nunca- la maternidad real es como esa foto, la ex participante de Masterchef Celebrity suele mostrar en sus historias en las redes sociales el lado B de la vida familiar y su rol de madre.

Negociaciones por la televisión a cambio de que tome la leche, manchas de barro en la ropa recién lavada y chicos que se meten en el baño mientras está su mamá, son algunas de esas cosas que le pasan a todas las madres y que muestra la actriz en las redes, muy lejos de las fotos de punta en blanco de tapas de revistas.

“Somos una familia que no vive en pose, las historias son de la vida real, con maquillaje, sin maquillaje, sucia, limpia, con peinado, sin peinado, con ganas, sin ganas, simpática, aburrida y mala onda, como una persona común pasa su vida y su cotidianidad”, contó Belu a Teleshow en un rato que le quedó libre al salir de Cortá por Lozano, donde acaba de debutar como panelista.

“El 80 por ciento de las personas que me escriben son madres que se identifican. Muchas mujeres me agradecen por mostrar la maternidad real, tal cual es. Que no es color de rosa, que la maternidad no tiene color, que la maternidad y la paternidad son instancias en la vida que son difíciles de llevar, que nadie te enseña, que no está bueno que nadie se ponga a enseñar y que cada uno la experimenta como puede, como quiere y como piensa que es mejor”, aseguró.