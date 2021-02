Karina y su apuesta al amor con Nicolás

domingo 07 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Karina la Princesita (34) se enamoró en plena cuarentena de Nicolás Furman (43), un cantante que además es profesor universitario de Física y que trabaja en la empresa Arsat. A casi cuatro meses de iniciado el romance, que se inició a través de redes sociales, en una entrevista con Flor de Equipo, la Princesita contó: “La pasamos muy bien juntos, él es 9 años más grande que yo, y no tiene hijos”. En ese punto, Noe Antonelli fue al hueso: “¿Tendrías hijos con él?”. Sonrojada y sonriente, la madre de Sol (13), fruto de su relación con el Polaco, se sinceró: “A esta edad sí me da ganas, pero no ahora. No hoy, pero tal vez… Estamos juntos desde octubre y ya lo hablamos”.