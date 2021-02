De las vías a la Heller

domingo 07 de febrero de 2021 | 6:00hs.

rucé las vías sin pensarlo mucho. Me fui metiendo en el agua, que los a pocos metros me llegaba a la cintura. Anochecía e iba a casa tras una jornada de trabajo. Llevaba en mis hombros un Scalectrix (pista de dos carriles para autos en miniatura) que había comprado para mi hijo (bah, para mi también).

Mi amigo Cacho no había ido en la canoa a recoger a los que veníamos de más allá de la avenida Roque Sáenz Peña. O, por decirlo mejor, estaba llevando a algún adelantado y en mi caso la ansiedad por llegar a las casas de “la Heller” le ganaba a la decisión de esperar un poco más.

A mi derecha vi algunas luces encendidas en las casas de algunos corajudos que como yo no hicimos caso a la increíble creciente del Paraná. La Iglesia de San Cayetano, vacía, era testigo mudo de la apremiante situación de los pobladores ribereños.

“Ya bajará”, decían algunos que sumaban varias inundaciones en el haber de sus vidas. Pero el agua subía y subía. Todos los días un poco más.

Escuchar Radio Provincia o LT4 era una obligación. En las emisoras daban para de la altura del río. Si seguía subiendo en Andresito, por decantación subía en Iguazú y, después Paraná abajo hasta Posadas y, desde ahí para abajo.

Cada vez se me hacía más difícil caminar. Sentía pequeñas olas que me golpeaban el pecho. El Frigorífico Posadas estaba casi todo inundado. Solo esa especie de isla que llegaba hasta la planta de la fábrica Heller se levantaba como un oasis de tierra sin agua.

-¿Qué hacés chamigo?, me gritaron. Lo único que observé fue la luz de una linterna y el chapoteo de unos remos. -¿No sabés que el río está malo y es peligroso?, siguieron advirtiendo los tripulantes de la canoa que se acercaba.

Reconocí la voz de Cacho, mi amigo, y le pegué el grito: -Cacho, soy yo, el cordobés de la Heller, tu vecino.

Otra vez el rezongo del amigo: –Las aguas vienen con ramas, víboras, arañas. De todo trae el río y no es bueno andar en medio de la corriente.

Medio riendo y bastante avergonzado balbuceé, -No sabía. Me largué de “pavo” nomás.

-Vení, subí que faltan varios metros.

No era la voz de Cacho. Era más imperativa y sonaba como con bronca. Le pasé el paquete e intenté una disculpa. Una vez sobre el bote, la linterna me permitió ver la cara de los solidarios remeros. Uno era Cacho, mi amigo; al otro no lo conocía.

-Es don Ramón, el dueño de la canoa- me dijo Cacho.

– Venimos cansados de tanto remar. Ya lo llevamos al Turco y su mujer y también a la enfermera. Vos te atrasaste – concluyó.

De nada servía que esbozara más disculpas, que aceptara el error cometido. Me quedé callado observando el ir y venir de los remos sobre las sucias agua del enojado Paraná. Faltando pocos metros Ramón volvió a hablar. –Está disculpado porque no conoce de los peligros. Debe tener más respeto por el río y la naturaleza-, refunfuñó endulzando un poco el tono de voz.

-¿Cuánto les debo?-, pregunté mientras ponía mis pies en suelo firme.

- Nada-, dijeron casi al unísono. –Hoy por vos, mañana por nosotros- dijo Ramón y volvió a empuñar los remos.

Cacho se largó a reir y dijo: -todavía nos falta traer a Tilo y Beto que llegan más tarde con su papá, el “Chifi”-.

-Gracias Cacho, gracias Ramón. Ya comeremos el asadito que les debo-, dije, dando un fuerte apretón de manos.

-¡Que sean bien regado!, gritó el “capitán” del bote que me llevó hasta casa y que ahora, alumbrado por las linternas, se iba otra vez peleándole al río se iba para seguir dando la mano solidaria a quienes lo necesitaban.

Entré en casa. Había un tufillo a chipa cuerito que, seguro, había hecho la Tía Didí. Ella y Patricia me esperaban. Me cambié la ropa mojada, les conté de mi experiencia y nos reímos porque todo había salido bien. Ah, el Scalectrix no se había mojado.

-Escuchá, escuchá. El río empezó a bajar en Andresito y no llueve más-, dijo Jorge, el otro hijo de los queridos vecinos.

No había luz. Tomé una linterna e intenté salir al patio. No pude. El agua ya le había ganado al suelo y solo el interior de la casa no tenía vestigios de una inundación que llegaba a su final.

Cuento inédito - De un hecho real en la creciente del río Paraná de principios de los 80.