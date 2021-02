Rayos y culebras en el circo beat de la historia

o es un policial, pero podría ser, de hecho se trata de esclarecer una muerte más que dudosa. No es un libro que trate de temas históricos, aunque haya personajes históricos, ahí está el héroe máximo de la misioneridad, Andrés Guacurarí. No es de ninguna manera una fábula realista, pero tiene anclajes en sitios y épocas determinadas con personajes que existieron. Es la segunda novela de Osvaldo Mazal, aunque quizás no sea una novela. Él mismo lo dice, quiso hacer un libro que se titule “Esto no es una novela” pero que lo sea, aún tratando a la nada como principio rector y que la narración fluya, como decimos en Misiones, que vaya. Para donde quiera y se le ocurra.

El protagonista /narrador se involucra en esta aventura por la madre. Nos la imaginamos como una mujer bajita, de anteojos culo de botella, jubilada de años de ser profesora de matemática, aburrida de tanta álgebra y trigonometría, y de ver pasar la gente, es decir la vida, por la esquina de las calles San Martín y Buenos Aires, de Posadas. En su senectud ese espectáculo que sucede afuera ya lo sabe de memoria y como es demasiado sencillo para ella calcular al cuadrado de la hipotenusa, ahora quiere leer una novela. Pero he aquí que nada la conforma. Ella desea leer, y su hijo decide entonces escribir algo que suene a “una novela de la eterna” macedoniana, autoreflexiva, insólita, deconstructiva. Ante lo cuadriculado del mundo él se larga al delirio. Porque Andrés vuelve o la risa bárbara es un delirio desde el principio. Una desmesura. Es que Mazal propone un estilo desopilante, como alguien que baja de una cuesta empinada, a las risas con una bicicleta sin freno, para divertirse con una prosa luminosa.

Luego de leer las más de 400 páginas de Andrés vuelve, incluyendo el ineludible prólogo, casi tesis, de Carolina Repetto, podríamos conjeturar que se está fundando un Código Mazal. Conjunto de cuestiones y obsesiones que construyen un corpus literario. Por ejemplo, el acoplamiento de nombres célebres con otros triviales. Un personaje puede llamarse Dashiell Caballero, otro De Quincey, asomar una LaGata Christie y el alter ego del propio autor ser Diego Pessoa, o un tal Juan José Haer ¿evoca a Juan José Saer?. Hay más: el cuestionamiento sobre qué es o no es una novela, para luego afirmar (¿en serio?) que los constructos del autor no son novelas. Mazal aparece como un Magritte misionero de la literatura; bien podría decirnos “señores, esto no es una novela (o una pipa)”. Entran en escena estrellas históricas que lidian con otras de reparto, una parcial ambientación en Siberia, donde un anarquista ruso se cuela por donde menos se lo espera; utopías comunitarias, conspiraciones de sectas, un laberinto narrativo que paga peaje a Borges y Bolaño, la referencia familiar (en este caso la ya mencionada madre que aporta una de las claves finales, la palabra “Fuenteovejuna” y el evidence board en una cocina.). Y la lista no termina aquí.

Porque sumando desafíos para el lector, Mazal explora la tortura, la sexualidad, la falocracia, la violencia de género, el arte conceptual, la filosofía ciborg, el feminismo y la obstinación política en crear héroes a medida, y se juega por escribir una “novela total”. Se percibe aquí una estética de la tortura y del martirologio, una permeabilidad de sangre que filtra toda la historia de América Latina; no en vano el pedagogo norteamericano de los torturadores paraguayos en la novela de Mazal se llama De Quincey, como aquel Thomas que en 1827 escribió El asesinato considerado como una de las bellas artes. Esta zona de Andrés vuelve es incómoda pues cruza tortura con cuestiones de género. Recordemos que en la mitología de la región los seres fantásticos habitan un panteón donde prima la falocracia, un priapismo obligatorio que pareciera simbolizar la lanza enhiesta de una estatuilla histórica del comandante Andresito (3 kilos de oro de 21,6 quilates) y el actual “Kurupí Medical Group” especializado en la cura de disfunciones eréctiles.

Posiblemente Mazal se largue a una tercera novela, ya lo vemos venir y realmente lo esperamos, para contarnos los avatares de sus quince hermanos, aunque -la verdad- él tuvo nada más que dos. Pero don David y doña Regina (sus padres) han sabido inducir al ingeniero a equilibrar la vida con una imaginación desbordante. Esperemos que lo haga. La saga familiar es el hermoso pretexto para que el escritor nos deleite con anécdotas apócrifas y verdaderas, sitios idos con el tiempo de las remodelaciones urbanas, y filiaciones reales pero inexistentes. Lo paradójico es que Mazal tratando de no contarnos nada, nos cuenta todo, y nos colma de fantasía mediante un collage de apariciones: Negro Ansina, Artigas, Bakunin, Macedonio Fernández, Andresito Guacurarí, Tito Loco, Horacio Quiroga y otros.

Qué escena elegir, qué decir de un paneo inmenso en tiempo, en colorido, en guiños al lector, en digresiones al pasar. Hay aquí parodia, humor, problemas misioneros, energía sexual, utopías y ucronías, dolores de picana eléctrica, una instalación artística y anarquista que abarca todo el territorio, como aquel mapa borgeano de escala uno a uno. Y una de las cumbres del libro: el velorio de Danilo Espetun. Ahí está la Placita como fenómeno social, y las luchas populares tomadas no en sentido político (aunque se trasunta) sino en lucidez estética, un mejunje de gente como luego se vio cuando murió Maradona. El velorio de Espetum es maradoniano.

Mazal se ríe de la solemnidad y nos miente con la falsedad menos engañosa, la de la literatura. Es un gran escritor, por lo tanto no debemos creerle, sobre todo cuando miente. Como cuando en la presentación de su libro, intentó aclarar que su obra puede ser incluida en lo contrafáctico, en eso de ¿“qué hubiese pasado si…?” Esto es un subterfugio postescritura para despistarnos con hipotéticos hilos que jamás ocurrieron. La verdad es mucho más simple: Andrés vuelve es una coartada a la belleza. Esta elemental y verdadera justificación merece nuestro aplauso. Y recomendar acercarse hasta la librería más cercana para comprarlo.

La novela Andrés vuelve o la risa bárbara fue publicada por la Editorial ConTexto. Colección La tierra sin mal, dirigida por Juan Basterra. Blog de los autores: Neaconatus