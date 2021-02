La selva negra

domingo 07 de febrero de 2021 | 6:00hs.

iento el corazón en la garganta. Creo que lo tengo todo bajo control, pero la brusquedad de la fiera me tensa y asusta. No es la primera vez que incursiono dentro de la selva misionera, pero nunca he enfrentado a tal monstruosidad de un negro carbón.

Luego de ganar varios arañazos y un tajo de unos dolorosos diez centímetros en la parte superior de la pierna, logro clavar un poderoso cuchillo en el duro cuero de luto. Me veo obligado a regresar a mi morada, aquel corte no se curará solo y después de esto necesito relajarme un poco.

En los primeros destellos del sol al siguiente día, escupo el primer sorbo de mi mate. Me balanceo en mi hamaca frente al camino colorado de mi chacra. Mi herida ya cocida aun me da alguna que otra puntada de dolor.

Respiro profundo hasta que mi respiración se interrumpe por algo que acapara mi visión. El ambiente se vuelve pesado. La yerba de mi mate de a poco se tiñe de color negro. La sorpresa me invade hasta que me da la sensación de que cae la noche. A mi alrededor como una sombra, centímetro a centímetro, los yerbales son presos del negro abrasante.

Sin pensarlo siquiera dejo mi mate, subo a mi viejo auto y emprendo el viaje a la ciudad. Son unos escasos 5km. El tránsito es alborotado y los lados de la ruta son como de un bosque embrujado.

Al llegar a la ciudad descubro que en todas partes se repite la situación. Es desesperante porque se acerca la cosecha y muchas personas viven de ella. Es lógico que esto no es algo natural. Siempre he creído en los espíritus de la naturaleza, aunque ¡wow! Nunca vi algo parecido.

Y si… ¡no, no puede ser posible! O… ¿tal vez sí? En mi mente aparece la imagen del puma negro. Recuerdo que su mirada me ha parecido de lo más incomodante y que al clavar mi cuchillo el ambiente de alguna forma cambió. Con la culpa sobre mí doy vuelta con el auto y recorro el camino de regreso casa. Salto del vehículo y me sumerjo en la densa selva ahora también negra. Sé muy bien adonde estoy yendo.

Tengo miedo. No sé con qué me encontraré, ni tampoco como solucionaré mis actos. Me muevo impulsado por la esperanza de que todo saldrá bien. Mi herida provoca que comience a renguear. Hasta que me detengo al llegar al lugar.

Me arrepiento de no haber traído algo que ilumine. La oscuridad es pesada, se escuchan chirridos y voces lejanas. Algo me sobresalta. Me doy vuelta y mi corazón casi se detiene. Una especie de nube negra brumosa se acerca lentamente a mí.

¬â”€ Si a tu pueblo quieres salvar, tu alma me has de regalar. Si a tu pueblo… ─ repetía.

“Esto no me puede estar pasando” pensé. Quise correr, sin embargo, una especie de pared invisible no me dejaba escapar. Analizo mi posición. Mi corazón palpita deprisa. La naturaleza me castiga, no tengo salida. En mi mente pienso en todas las personas que dependen de la yerba. La provincia, mis amigos, mi lejana familia. Por un animal estaría matando la ciudad.

─Está bien ─me entregué.

La autora reside en Apóstoles