Lo despertó un soplo de monte cargado de pesadumbre estival. No desayunó. Una intuición lo hizo madrugar de un envión. Con el impulso, juntó algunas sobras de la cocina para engañar a su estómago. No sintió a su amigo, por primera vez en mucho tiempo no estaba para saludarlo. Pronunció su nombre unas cuantas veces sin obtener respuesta. Sus pupilas adquirieron una pesadez comparable a la de esa mañana. Se anunciaba una caída de agua que habría de mojar nuevamente la tierra de la misma forma que sus ojos lo harían sobre las tiernas mejillas de púber. Se detuvo y vio cómo las huellas de su amigo se iban serpenteando el trillo junto con las de su padre. Caminó tras ellas, con tranquilidad los primeros minutos. Se detuvo a pensar. Recordó la mirada que le regalaba todas las mañanas, y lo hizo como si no fuera a volverlo a ver. Sin saber por qué, lo sintió así. Intuía lo que estaba a punto de ocurrir. Su mente sin embargo se resistía a dibujar una escena del posible desenlace.

A cuatrocientos metros, el captor diluía su culpa.

—Ya da ya, compañero. Hiciste suficiente che, no queda otra. Te voy a llevar lejos nomás para que nadie nos vea. La de ayer fue la última que te mandaste. No puedo permitir otra. Me vas a arruinar vos. Esto me aflige, realmente no quiero hacerlo. Es una cuestión práctica, nada personal. No frenes para mirarme con esa cara porque igual te voy a arrastrar hasta allá, aunque te quejes. No la hagas más difícil. Ya me hiciste madrugar, tuvimos que salir a oscuras para que nadie nos vea. Como si fuese a cometer un crimen. Quizás lo sea, no se. Tengo que hacerlo y punto. Mucho hay que andar para que no te encuentren, así que no te pongas jodido. Mucho hay que andar para que nadie vea tu desgracia.

“A vos te tenía fe, mucha fe che. Tres años marchaste derecho, igual que tu viejo. Pero… te tuviste que bandear nomás. Y ustedes una vez que empiezan no paran más. Una vez que prueban, no quieren largar, no hay caso. No sabés la que se arma si se enteran de lo que voy a hacer, o de lo que ya hice con el otro. Ya estamos por llegar, no te preocupes. Vamos a hacerlo rápido. Ojalá pudiera largarte por ahí, para que te arregles solo. ¡Uf!, cuánto mejor me haría sentir. Pero no sirve así. Ya probé con tu viejo y él volvió a la chacra. Volvió a hacer macanas, no sólo conmigo sino con el vecino. ¡La de problemas que me trajo, Dios! No me queda otra, si te largo, vas a hacer lo mismo. Siempre encuentran la forma de volver ustedes. Vuelven a donde se criaron, es así nomás. Esas cosas no cambian. Después de lo tuyo, voy a tener que seguir por este trillo hasta lo del vecino a pedirle disculpas porque lastimaste fiero el gallo que me prestaron.

“¿Sabés? A mi gurí le dije que tu viejo se había perdido. Anduvo mal mucho tiempo el pobre, porque lo quería. Pero andá a hacerle entender que en la chacra ustedes tienen que cumplir un papel, una función. Si no la cumplen, no sirven más. Cuando uno no hace lo que tiene que hacer, ahí empieza el despiole pues. Tu trabajo era cuidar el gallinero, correr a los zorros y comadrejas que llegaban cerca. Pero no, tuviste que lamer la carne de aquel pollo desplumado vaya uno a saber por qué. Es cierto, no arrancaste matando. Pero una vez que probaste, no paraste más. Cada tanto tenías que mandarte uno al buche. No me gusta tener que mentirle al gurí de nuevo. Pero ¿cómo le voy a decir la verdad? Ya llegamos. Espero que el próximo ande mejor que vos.

El joven seguía cruzando la picada nervioso. Se había alejado más de lo permitido. Escuchó el disparo, tan lejano que casi no logró distinguirlo. Su nerviosismo se transformó en una energía oscura que aceleró sus piernas sin que sus ojos perdieran de vista el rastro dejado por ellos. Debajo del timbó, donde había tierra recién removida, terminaban las pisadas de su amigo, las de su padre iban mucho más allá. Tomó la pala que reposaba sobre el tronco. La humedad pesada de sus ojos reventó sobre su rostro mientras comenzaba a cavar, sólo para estar seguro.

Del libro Cuentos Breves. El autor publicó además El Sueño Radovan (2020) Los diablos blancos (2016) El puñal escondido (2011) y Cetrero nocturno (2012) entre otros.