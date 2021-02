Desde siempre Telésforo -más conocido por Techo - había oído hablar de la Caá-Yari, la “abuela de la yerba”, la “reina o dueña del yerbal”.

El rumor de la rueda de los fogones trajo a sus oídos niños, las historias fabulosas de hombres que cargaban “raídos” fantásticos y que en una sola jornada en el yerbal podían recoger tanto como una cuadrilla entera. Esto era logrado por ellos solos, como expresaban con entonación misteriosa los relatores de estos hechos. Y allí entraba la Caá-Yari. la dueña del yerbal. Pues era ella la que había ayudado a aquel tarefero a hacer tan rica cosecha.

El Techo escuchaba los relatos embelesado. Supo así el principio del mito de la Caá-Yari y se prendó de aquella historia medio cristiana, medio bárbara. Se lo imaginó a Dios andando por la selva Misionera en la forma de su hijo Jesús a quien acompañaban sus Apóstoles. Todos como pobres, que llegaban a la puerta de los ranchos a pedir posada por una noche. Vio en sus sueños cuando golpearon la puerta de aquel pobre rancho en medio del monte. Cual fue el recibimiento del anciano y los ofrecimientos que hizo a los recién llegados, pese a no tener tan siquiera un bocado para él... y también como los premió a él y a su hija, a la que no quería dejar que muriera nunca”, convirtiéndola en la dueña del yerbal.

Techo en sus pensamientos, la veía bella como una estampa, como la estampa de esa virgen que un día le regaló el cura del pueblo, así blanca, de largos cabellos negros, rostro hermoso y dulce. vestida con un largo manto celeste... porque tendría que ser, claro, celeste el manto, hasta los pies... Fue creciendo. Sus hermanos, poco a poco, se hicieron duchos en la labor de la tijera y el machete. Sus padres los impusieron a todos de los secretos para llenar mejor las lonadas, en menos tiempo. Y con menor esfuerzo. Pero él no podía saber de los fríos mañaneros, uno de los calores del mediodía en el yerbal porque... era tullido: tenía una pierna inservible y un brazo que jamás pudo mover. Usaba para andar una rústica muleta que el uso había barnizado.

Tendría ya sus treinta años cuando pasó el Techo de humilde baldado a personaje de historias de fogón que trascendieron los límites del lugar donde se desarrolló su vida, que hasta ese momento sólo tuvo como altibajos el adivinar si en esa jornada habría qué comer.

En las rondas de mate del rancho, un día, volvió a escuchar los relatos sobre aquel amor infantil: la Caá-Yari. Inclusive había un viejo que decía conocer a quien había tenido por esposa a la “dueña del yerbal”. Y según el anciano, conocía también a un célebre payesero que era capaz de dar toda clase de explicaciones para poder desposarse con ella, condición indispensable para lograr su ayuda.

¡Y qué ventaja traía ese desposorio! ¡Uno podía llegar a rico solamente tarefeando! Y esa ilusión, que lleva años tras año al tarefero a la lucha del yerbal, se hizo carne en el Techo, además de que a él lo beneficiaria eso doblemente: dejaría de ser baldado físicamente y se enriquecería tarefeando. Un día le preguntó como al descuido al viejo sobre quién era el “dotor” que sabía tantas cosas. El anciano se lo dijo.

Arrastrando una pierna empujada por su muleta casera y con un brazo colgando como si fuera ajeno, el Tele llegó hasta el pueblo. Allí, preguntando, encontró la casa del célebre payesero.

Jadeante por el esfuerzo realizado, golpeó la puerta del rancho aquél y pidió por el “sabio”. Lo recibió.

-¿Andás buscando salú muchacho? -fueron las primeras palabras que pronunció aquel hombre barbudo y sin edad. -No... no... yo quiero casarme con la Caá-Yari... ¿sabe? Y me han dicho que usted conoce muy bien como tengo que hacer para eso...

El payesero lo miró un rato pensativamente. Después le preguntó: -¿Estás seguro que querés eso? ¿Vos sabés bien lo que les espera a los que traicionan a la “dueña del yerbal”? -Si... desde chico yo sé... pero quiero nomás...

-¡Ta bién! –y empezó: Tendrás que un día Viernes Santo ir a la iglesia y...

La peonada quedó sorprendida. No faltaron algunos chistes a costa del Techo, cuando bien de madrugadita se presentó al capataz de la cuadrilla, que estaba cortando en los alrededores del rancho que habitaba, y le pidió lonadas. Traía en su mano buena una tijera de podar yerba. El capataz, hombre grave y respetuoso, no quiso seguir la broma y le entregó unas cuantas monedas. Sólo le dijo:

-¿Así que te decidiste a “tarefiar”? ¡Ojalá seas guapo como tu finado padre! El Techo” sonreía satisfecho. No le llegaban las pullas del principio. Él sabía lo que hacía y por qué lo hacía. El capataz le cargó las lonadas de manera que pudiera llevarlas sobre su hombro útil. El baldado se perdió entre las hileras de plantas de yerba.

Su figura contrahecha saltaba con pasos desiguales en un extraño ritmo. Iba para el lugar más lejano, no quería que los otros peones vieran como lo ayudaba su esposa, la Caá-Yari...

¡Menuda sorpresa se llevarían cuando lo vieran con los raídos pesados que ni entre dos hombres fuertes podrían con ellos! ¡Y lo que ganaría! Se hizo el mediodía y hombres y mujeres se juntaron para dar cuenta del arroz con porotos, tomar mate y hacer comentarios sobre la jornada. Uno preguntó: -¿No lo han visto al “Techo”?

¡Raro que no se haya arrimado al fogón a adorar la “morocha”! Yo no vi que trajera provista... -Pobre! -exclamó una mujer medio vieja- Pensar que así todo impedido él quiere trabajar... no se burlen de él...! Así siguió la conversación hasta que otros temas hicieron olvidar al “Techo”. A eso de las cinco de la tarde llegó el camión para cargar los raídos. Todos se presentaron a la pesada, menos el “Techo”.

Se empezaron a preguntar donde andaría. El capataz de corte preocupado, salió con dos más rumbo a donde había visto desaparecer, entre la yerba, al mozo. No lo encontraban. Más, en un momento, uno de los peones señaló unos bultos que se veían a lo lejos, justo en la punta de unos líneos de yerba.

-¿Y eso? -dijo- ¡Parecen raídos! -Jajá! ¡Vamos a ver! -contestó el capataz.

Y fueron. Allí había ocho raídos bien cargados, tanto que apenas estaban atados arriba. Y al lado de ellos, la muleta del “Techo”. Pero nada más.

-¡Si será bárbaro! -comentó el capataz-. iQuién lo hubiera dicho! ¡Hizo casi mil kilos él solo!

¿Cómo habrá hecho? ¡Qué bárbaro! -repitió y de pronto se acordó- ¿Y dónde estará este añamembui? Buscaron. Salieron inclusive del yerbal buscándolo. Pero el Techo no apareció. Lo que notaron los más prácticos fueron huellas de un pie menudo, sumamente menudo, como de niño, pero más fino, al lado de las pisadas desiguales del Techo”.

Y la historia que se cuenta al calor de los fuegos en invierno termina siempre así: ...y nunca más apareció. ¡Si hasta pusieron una cruz en la parte donde dejó la muleta...!

Pasteknik Ryndycz es epistemóloga. Investigadora científica de carrera del Conicet.