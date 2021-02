La psiquiatra de Diego Maradona se presentó en la fiscalía tras los escandalosos chats

sábado 06 de febrero de 2021 | 9:44hs.

La psiquiatra Agustina Cosachov se presentó junto a su abogado a la Fiscalía general de San Isidro este viernes al mediodía para conocer formalmente la imputación por “falsedad ideológica”. Se la acusa de mentir en el diagnóstico de Diego Maradona, quien falleció el pasado 25 de noviembre.



La Justicia dijo que Cosachov certificó que Diego se encontraba bien de salud sin haberlo visto, según informó este martes su abogado Vadim Mischanchuk.

“Hace muy poco rato recibimos la notificación de que la fiscalía estaría dudando de la veracidad de un documento datado el día 20 de octubre y que habría sido confeccionado por mi defendida Agustina Cosachov. Esto es de rutina, a mí no me llama la atención ni me preocupa”, dijo el letrado y fue publicado por el medio TN.

Cosachov y el neurocirujano Lopoldo Luque están en el punto de mira de la investigación judicial que trata de determinar si hubo algún tipo de negligencia médica en torno a la muerte del astro, el 25 de noviembre pasado de un paro cardiorrespiratorio a los 60 años, lo que podría derivar en una imputación por homicidio culposo.

Así es como la psiquiatra decidió presentarse este viernes en la Fiscalía para tener acceso al documento original y luego hacer el descargo pertinente.

Para Mischanchuk, este tema “no complica en absoluto” a Cosachov. “En el transcurso de los seis meses que duró el tratamiento y la asistencia hacia el paciente existieron consultas en domicilio, en internaciones en las clínicas que estuvo, en consultorio y algunas que fueron no presenciales. En ese abanico de posibilidades tendremos que ver el documento original”, indicó.

El certificado fue firmado por la médica días antes del cumpleaños 60 de Diego celebrado en el estadio de Gimnasia, donde se lo vio completamente desorientado. La supuesta consulta, las fechas modificadas y el diagnóstico alterado, los motivos que ponen a la doctora en el centro de la escena.

Los investigadores intentan determinar si el documento, además, fue contemplado en la historia clínica de Maradona, lo que pondría en crisis los archivos sobre los que se trabajó y sobre los que se tomaron las decisiones del último período de la vida del Diez.

A través de los dispositivos secuestrados en los allanamientos a Cosachov, la Justicia también determinó que la médica no estuvo el día en que se fechó el documento (20/10/20) en Campo de Roca, La Plata, por lo que también se habría falsificado la consulta.

La contraprueba son charlas entre Luque y Cosachov en las que el médico de cabecera de Diego habría respondido a la pregunta: “¿Y qué pongo, está lúcido?”, y Luque habría contestado: “Poné como la última vez que lo viste”. El médico, en charlas con la doctora, también le habría planteado a Cosachov que Diego no estaba orientado.

Según fuentes con acceso al expediente, el certificado firmado por Cosachov es un elemento muy contundente para describir cómo fue la atención médica a Maradona, determinante en la causa que investiga a los médicos que lo atendieron por negligencia médica o mala praxis, principal hipótesis de la causa.

La causa sobre las decisiones que llevaron a Maradona a una posible muerte evitable tiene un nuevo punto de quiebre: se filtró un documento que pone en jaque la estrategia de defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov en la investigación por homicidio culposo y que agrava aún más su situación judicial, ya que fue imputada por el delito de falsedad ideológica.

La Justicia tiene probado que la médica modificó la fecha de una supuesta consulta psiquiátrica con Maradona, y que cumplió con un pedido de informar que el paciente estaba “lúcido, vigil y en espacio y tiempo”. Se desconocen los motivos que llevaron a Cosachov a firmar la documentación, pero investigan qué intereses existieron detrás del envío de ese documento, que coincide con los días en que se organizó el cumpleaños 60 del astro, el 30 de octubre en el estadio de Gimnasia de La Plata.