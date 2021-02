Fun de verano

sábado 06 de febrero de 2021 | 1:00hs.

Las más pedidas

by DJ Chappa

1- Bebé - Camilo; El alfa

2-Chica ideal -Guaynaa; Yatra

3-Playa - Tini

4- Tan enamorados - CNCO

5- Miedito o qué? - Danny Ocean; Ovy On The Drums; Karol G

6- Hawaii - Maluma

7- La tóxica - Farruko

8-Ayer me llamó mi ex - Khea ;Natti Natasha;Prince Royce (Foto);Lenny Santos

9- Dynamite - BTS

10- Se te nota - Guaynaa;Lele Pons